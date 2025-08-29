VPB bừng sáng, chứng khoán tăng điểm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ

Phiên giao dịch chứng khoán ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường đối diện áp lực bán mạnh và giằng co về chỉ số. Có lúc, VN-Index điều chỉnh mạnh rồi tăng ngược trở lại, chốt phiên tăng 1,35 điểm lên 1.682,21 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 44.970 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB (VPBank) mang vai trò dẫn dắt chỉ số, có mức tăng cao nhất trong nhóm VN30. Mã này tăng 2,9% lên 35.000 đồng/đơn vị, ghi nhận thanh khoản hơn 65,8 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mã này gần 311 tỷ đồng.

Xu hướng dòng tiền cũng được dẫn dắt bởi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác như HDB, MBB, STB, SHB, ACB, VIB, EIB.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm dẫn dắt chỉ số, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát cũng tăng 1,48% so với hôm qua, được giao dịch hơn 2.248 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát - lên 2,8 tỷ USD, xếp thứ 3 trong danh sách người giàu nhất Việt Nam, theo Forbes.

Hàng loạt cổ phiếu ngành chứng khoán bất ngờ tăng trần phiên hôm nay, như VND (Chứng khoán VNDirect), ORS (Chứng khoán Tiên Phong), TVB (Chứng khoán Trí Việt), TCI (Chứng khoán Thành Công), DSE (Chứng khoán DNSE)...

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên này với giá trị hơn 3.500 tỷ đồng. Hàng loạt cổ phiếu tăng tốt thời gian qua bị nước ngoài bán mạnh, như MBB, HPG, FPT, SSI, VIX, VPB. Ngược lại, họ mua ròng GMD, VND, VCI...