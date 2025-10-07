Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, Bộ trưởng Công Thương gửi công điện hỏa tốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký công điện hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai cùng các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

Công điện được ban hành trong bối cảnh mực nước nhiều sông ở Bắc Bộ dâng nhanh, vượt mức báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại vùng trũng, miền núi.

Đáng chú ý, vào khoảng 13h30 ngày 7/10, tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra sự cố vỡ một phần tường bao ngăn đập. Vết vỡ dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo Sở Công Thương kiểm tra sự cố, yêu cầu thủy điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng triển khai ngay phương án ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân hạ du.

Bộ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ, kịp thời thông tin cảnh báo, chủ động phương án sơ tán dân cư khi cần thiết. Các đơn vị quản lý thủy điện phải vận hành đúng quy trình, trực ứng phó 24/24 khi có tình huống bất thường.

Đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành thủy điện phải trực 24/24, báo cáo kịp thời tình hình vận hành; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ; tăng cường cảnh báo người dân hạ du và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”...

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được giao tổ chức ngay đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa của các công trình thủy điện khu vực miền Bắc, nhất là các thủy điện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.