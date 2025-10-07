Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng

Thông tin mới nhất từ đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn.

Phía nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Công Thương thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo đại diện Cục trên, sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ảnh hưởng đến 3 thôn gồm Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với tổng cộng 196 hộ dân và 779 nhân khẩu. Trong đó, 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, hiện đã được di dời đến nơi an toàn.

Trước đó, vào 13h30 ngày 7/10, tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4m.

Vị trí Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (Ảnh: Google Maps).

Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký công điện hỏa tốc gửi chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai cùng các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo Sở Công Thương Lạng Sơn kiểm tra sự cố, yêu cầu thủy điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng triển khai ngay phương án ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân hạ du.

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương Lạng Sơn thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhất là những hồ chứa thủy điện nhỏ để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.