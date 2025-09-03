Cổ phiếu liên quan tỷ phú Trần Đình Long bùng nổ sau kỳ nghỉ lễ

Phiên giao dịch ngày 3/9, thị trường chứng khoán chịu áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu trụ cột. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, VIC, VCB, SSI giảm mạnh, gây lực cản tới chỉ số chung.

Chốt phiên, VN30 giảm 5,79 điểm cùng nhiều mã giảm trên 2% như MWG, VIC, VCB, SSI. Trong đó, MWG (Đầu tư Thế Giới Di Động) giảm mạnh nhất với mức giảm 2,82%.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bùng nổ với mức tăng 2,3%, khối lượng giao dịch trên 119 triệu đơn vị. Khối ngoại cũng tập trung bán ròng mã này với giá trị giao dịch lớn nhất, trên 948 tỷ đồng.

Tài sản tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát - cũng tăng thêm 77 triệu USD, đạt 2,8 tỷ USD, theo cập nhật của Forbes.

Cùng với đó, MBB (Ngân hàng Quân đội) tăng 2,5% giúp lấy lại đà giảm của chỉ số. Mã này được giao dịch hơn 1.315 tỷ đồng, đóng góp sức ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số.

Một số cổ phiếu bất động sản cũng có đà tăng tốt phiên hôm nay, ảnh hưởng mạnh tới chỉ số như DXG (Đất Xanh), DIG (DIC Corp), CII (Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật), PDR (Phát Đạt), NVL (Novaland).

Đáng chú ý, cổ phiếu PDR sắp có giao dịch thỏa thuận nghìn tỷ từ ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch công ty. Dự kiến từ ngày 5/9 đến 3/10, ông Đạt đăng ký bán thỏa thuận 88 triệu cổ phiếu PDR để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch có thể làm giảm 9% tỷ lệ sở hữu của ông Đạt, xuống còn 27,7% vốn công ty.

Còn Novaland bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Tập đoàn có thể có khả năng không thực hiện thành công một hoặc nhiều kế hoạch, kết hợp với các sự kiện và điều kiện khác trong tương lai, có thể khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Bởi theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, Novaland phát sinh khoản lỗ nửa đầu năm là 666 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 7.456 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm 4.127 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính đến ngày 30/6, tập đoàn chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả.

Ban lãnh đạo Novaland tin rằng doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 12 tháng tới kể từ ngày phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Do vậy, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ vẫn được lập dựa trên giả thiết tập đoàn hoạt động kinh doanh liên tục là phù hợp.

Quay trở lại diễn biến thị trường, VN-Index chốt phiên giảm 0,91 điểm, còn 1.681,3 điểm. Khối ngoại bán ròng 2.875 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như HPG, VPB, FPT, MSN, MWG...