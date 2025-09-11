VN-Index "quay xe" ngoạn mục, kết phiên xanh ngát

Trong phiên giao dịch buổi sáng 11/9, ngay từ những phút mở cửa, áp lực bán đã kéo VN-Index nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu. VN-Index giảm mạnh, có thời điểm giảm 36 điểm so với tham chiếu, sắc đỏ bao trùm các nhóm ngành.

Tới gần cuối phiên sáng, VN-Index mới thu hẹp bớt phần nào mức thiệt hại. Tuy vậy, thị trường vẫn đóng cửa phiên sáng trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index giảm 13,79 điểm xuống 1.629,47 điểm; HNX-Index giảm 4,47 điểm xuống 270,13 điểm.

Sang tới phiên chiều, thị trường đảo chiều tích cực khi nhóm cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt tham chiếu và tăng mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 14,49 điểm, tương đương 0,88%, lên mốc 1.657,75 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng mạnh 26,45 điểm; HNX-Index lùi 0,42 điểm; UPCoM-Index giảm 5,99 điểm.

VN-Index biến động mạnh trong phiên giao dịch 11/9 (Ảnh chụp màn hình).

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 36.600 tỷ đồng. Bảng điện phân hóa mạnh với 163 mã tăng, trong đó có 12 mã tăng trần; 63 mã giữ giá tham chiếu và 152 mã giảm.

Trong đó, cổ phiếu "họ" Vingroup là VIC và VHM trở thành trụ đỡ chính, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Ngược lại, nhóm chứng khoán và ngân hàng lại gây sức ép lớn lên thị trường với loạt cổ phiếu như ACB, VIX, TCB, MBB, VPB, MSB, VND…

Khối ngoại hôm nay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, SSI là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 245 tỷ đồng, tiếp theo là các mã MWG, MSB, SHB, VIX, MBB... Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng các cổ phiếu như VHM, TCB, GEX, STB, HDG, TPB...