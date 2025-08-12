Thị trường lập đỉnh, tài sản các tỷ phú Việt ra sao?

Phiên giao dịch hôm nay (12/8), VN-Index chính thức vượt 1.600 điểm sau phiên giằng co hôm qua. Chỉ số này chốt phiên tăng 11,36 điểm, lên 1.608,22 điểm, cao nhất từ trước đến nay.

Dẫn dắt đà hưng phấn của chỉ số là cổ phiếu LPB (LPBank) tăng 6,28% lên 38.050 đồng/đơn vị. Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng trên đà tăng giá, tác động mạnh mẽ tới chỉ số như HDB, MBB, STB.

Ngoài ra, chỉ số chung cũng được hỗ trợ bởi các cổ phiếu ngành công nghệ như FPT, bán lẻ như MSN, thép như HPG, bất động sản như CII, PDR...

Trong ngày thị trường chinh phục đỉnh mới, tài sản các tỷ phú USD Việt cũng biến động mạnh, theo cập nhật đến chiều nay của Forbes.

Hôm nay, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 2 mã đi ngang, 1 mã tăng giá và 1 mã giảm. Tựu chung, tài sản của ông giảm nhẹ về 12 tỷ USD, là tỷ phú USD số 1 Việt Nam và xếp hạng 221 trong danh sách thế giới.

Ngược lại, các cổ phiếu liên quan nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo như VJC, HDB tăng lần lượt 2,4% và 3,5%. Tài sản bà Thảo tăng thêm 112 triệu USD, đạt 3,3 tỷ USD.

Giá trị tài sản của 5 tỷ phú USD người Việt theo cập nhật của Forbes (Ảnh chụp màn hình).

Xếp thứ 3 trong danh sách tỷ phú USD người Việt là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát. Tài sản ông Long tăng thêm 51 triệu USD, đạt 2,9 tỷ USD. Phiên hôm nay, cổ phiếu HPG tăng 1,2% lên 28.500 đồng/đơn vị.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan đều gia tăng giá trị tài sản. Trong đó, cổ phiếu MSN đã tăng 7 phiên liên tiếp, từ ngày 4/8. Hôm nay, mã này tăng thêm 1,95% lên 83.600 đồng/đơn vị. Khối tài sản của ông Quang đạt 1,2 tỷ USD còn ông Hùng Anh là 2,6 tỷ USD.

Quay trở lại thị trường chung, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 535 tỷ đồng. Các mã trong danh sách bán ròng mạnh như FPT, VNM, SSI, HPG, MWG, SHB. Ngược lại, VPB, STB, POW, CTG... được mua ròng mạnh.