Mailisa có động thái lạ giữa nghi vấn "hốt bạc" từ mỹ phẩm Trung Quốc

Tối ngày 16/11, khi truy cập vào website Mailisa.com - trang chính của Thẩm mỹ viện Mailisa, mục “Sản phẩm - Product” bất ngờ biến mất hoàn toàn. Theo đó, webiste công ty chỉ còn hiển thị các nhóm dịch vụ như: Giới thiệu, Phun màu thẩm mỹ, Điều trị da, Phẫu thuật, Dịch vụ làm đẹp khác, Liên hệ.

Ở trang chủ, dù mục "Sản phẩm" vẫn hiển thị hình ảnh và thông tin sản phẩm Mỹ phẩm Doctor Magic đồng thời có dòng giới thiệu: "Mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu - phân phối chính ngạch, đã có phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số...". Tuy nhiên, khi truy cập vào thì không hiện thị thông tin sản phẩm mà chuyển về trang chủ, giới thiệu đội ngũ y bác sĩ, KOL quảng cáo cho Mailisa.

Khi nhấp vào thông tin sản phẩm thì không còn hiển thị (Ảnh: Chụp màn hình từ Website Mailisa.com).

Động thái gỡ bỏ thông tin chi tiết về sản phẩm gây chú ý. Sau khi mới đây, lực lượng công an và cảnh sát cơ động đã đồng loạt xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước. Tại một số cơ sở, lực lượng chức năng thu thập tài liệu và thiết bị để phục vụ điều tra. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Được biết, Mailisa từng nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi lưu hành.

Ngày 11/11, bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Mailisa - tiếp tục có khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic không phải hàng giả, không phải kem trộn, mà được nhập khẩu chính ngạch và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.