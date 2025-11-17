Mailisa có động thái lạ giữa nghi vấn "hốt bạc" từ mỹ phẩm Trung Quốc
(Dân trí) - Động thái này diễn ra khi lực lượng công an và cảnh sát cơ động vừa đồng loạt xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước.
Tối ngày 16/11, khi truy cập vào website Mailisa.com - trang chính của Thẩm mỹ viện Mailisa, mục “Sản phẩm - Product” bất ngờ biến mất hoàn toàn. Theo đó, webiste công ty chỉ còn hiển thị các nhóm dịch vụ như: Giới thiệu, Phun màu thẩm mỹ, Điều trị da, Phẫu thuật, Dịch vụ làm đẹp khác, Liên hệ.
Ở trang chủ, dù mục "Sản phẩm" vẫn hiển thị hình ảnh và thông tin sản phẩm Mỹ phẩm Doctor Magic đồng thời có dòng giới thiệu: "Mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu - phân phối chính ngạch, đã có phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số...". Tuy nhiên, khi truy cập vào thì không hiện thị thông tin sản phẩm mà chuyển về trang chủ, giới thiệu đội ngũ y bác sĩ, KOL quảng cáo cho Mailisa.
Động thái gỡ bỏ thông tin chi tiết về sản phẩm gây chú ý. Sau khi mới đây, lực lượng công an và cảnh sát cơ động đã đồng loạt xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước. Tại một số cơ sở, lực lượng chức năng thu thập tài liệu và thiết bị để phục vụ điều tra. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.
Được biết, Mailisa từng nhiều lần khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi lưu hành.
Ngày 11/11, bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Mailisa - tiếp tục có khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic không phải hàng giả, không phải kem trộn, mà được nhập khẩu chính ngạch và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.
Mailisa hiện cung cấp nhiều nhóm dịch vụ thẩm mỹ, trải rộng từ phun xăm đến các kỹ thuật can thiệp sâu hơn. Trong đó, phun màu thẩm mỹ gồm phun chân mày, môi và mí. Mảng điều trị da tập trung vào các vấn đề phổ biến như nám, tàn nhang, đồi mồi, sẹo rỗ và mụn.
Bên cạnh đó, cơ sở còn thực hiện một số dịch vụ phẫu thuật và tiểu phẫu như: nâng cung chân mày, tạo mắt hai mí, thu gọn môi, nâng mũi, độn cằm... Ngoài ra còn có các dịch vụ làm đẹp như tiêm botox, filler, cấy meso và những liệu trình trẻ hóa, chăm sóc da chuyên sâu theo phía chuỗi thẩm mỹ quảng cáo.
Thông qua mạng xã hội, bà Phan Thị Mai nhiều lần chia sẻ rằng thay vì chỉ đi thuê các vị trí đắc địa, bà đã chủ động nỗ lực mua nhiều bất động sản để mở cơ sở thẩm mỹ. Cách làm này giúp giảm chi phí vận hành, duy trì mức giá dịch vụ hợp lý hơn.
Dù nổi tiếng và có quy mô lớn, Mailisa từng không ít lần vướng lùm xùm pháp lý. Năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da trong 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.
Hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa sau đó đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty đồng thời phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Hai nhân viên của cơ sở này cũng bị phạt vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.