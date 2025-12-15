Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đánh giá hồ sơ vòng chung khảo

Chiều 15/12, tại trụ sở báo Dân trí, Hội đồng thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã đánh giá vòng chung khảo các hồ sơ đăng ký tham dự. Những đơn vị thực thi tốt ESG sẽ được vinh danh tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được tổ chức ngày 22/12 tại Hà Nội.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, cho biết phiên họp cuối của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 chiều nay là bước tiếp theo của cuộc họp thẩm định vòng loại diễn ra ngày 9/12. Tại các phiên làm việc, Hội đồng đã trao đổi, thống nhất những định hướng rõ nét, làm cơ sở để các thành viên có nhiều ngày nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thận trọng từng hồ sơ.

"Phiên họp hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi Hội đồng Thẩm định sẽ chính thức quyết định lựa chọn những doanh nghiệp được vinh danh tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 và Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025, dự kiến diễn ra sau đúng một tuần, vào ngày 22/12 tới tại Hà Nội", ông nói.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh khối lượng công việc cũng như trách nhiệm đặt lên vai các thành viên Hội đồng Thẩm định rất lớn, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá chính xác nhất.

“Việc xem xét cần bám sát các tiêu chí đã được thống nhất, qua đó lựa chọn đúng những doanh nghiệp thực sự xứng đáng được tôn vinh, không chỉ bởi thành tích, thành tựu riêng, mà còn bởi những đóng góp thiết thực cho thực thi ESG và cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam nhấn mạnh.

Nhiều hồ sơ tham gia chất lượng, đầu tư bài bản

Sau thời gian mở cổng đăng ký nhận hồ sơ, Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực khác nhau đối với Vietnam ESG Awards 2025.

Trong cuộc họp, Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã cùng thảo luận, sàng lọc và phân loại đánh giá một cách công khai, công tâm, minh bạch theo bộ tiêu chí cơ bản, bộ tiêu chí nâng cao nhằm chọn ra những hồ sơ chất lượng nhất theo bộ tiêu chí đánh giá đã được thống nhất trước đó.

Hội đồng cũng cân nhắc kỹ tiêu chí đánh giá trên cơ sở tham khảo chuẩn quốc tế để Vietnam ESG Awards 2025 thật sự uy tín, chất lượng, công bằng, tôn vinh doanh nghiệp có thành tựu thực hành ESG, tiếp thêm động lực cho các đơn vị kiên định với mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo CAIO - Founder Công ty cổ phần An ninh mạng SCS, cho biết nhiều doanh nghiệp đã có sự đầu tư khá bài bản, chú trọng ứng dụng công nghệ, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường và áp dụng tương đối tốt các công nghệ sản xuất cơ bản.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những doanh nghiệp chưa triển khai đầy đủ trụ cột xã hội, đòi hỏi phải xây dựng hệ thống một cách bài bản hơn, tăng cường lắng nghe người lao động và thiết lập cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến kịp thời.

Theo ông Thắng, việc đánh giá các hồ sơ được thực hiện một cách công tâm, kỹ lưỡng, các thành viên Hội đồng Thẩm định ngồi đọc và rà soát từng hồ sơ doanh nghiệp rất cẩn trọng.

“Nhiều hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất được chuẩn bị khá đầy đủ, đề cập chi tiết, có minh chứng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt để quản lý nhân sự, xử lý nước thải… hay có các giải pháp bảo mật cho thấy sự nghiêm túc và mức độ đầu tư đáng ghi nhận của doanh nghiệp”, ông nói.

TS Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), đánh giá nhiều doanh nghiệp đã triển khai ESG khá tốt, qua đó hình thành những chuẩn mực mới và tạo sức lan tỏa tích cực trong ngành. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lớn xây dựng hồ sơ tham gia rất chuyên nghiệp, thể hiện rõ tư duy bài bản và dài hạn.

Theo ông Minh, một số doanh nghiệp tiên phong đã đi đầu trong việc kiểm soát và quản lý tín chỉ carbon, chủ động tiếp cận các yêu cầu mới của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, tỷ lệ lãnh đạo nữ trong doanh nghiệp ngày càng gia tăng, cùng với việc áp dụng các chuẩn mực quản trị và vận hành theo thông lệ quốc tế, cho thấy những chuyển biến tích cực trong cấu trúc quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

"Hội đồng Thẩm định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các hồ sơ"

Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Minh cũng lưu ý rằng vẫn còn những doanh nghiệp, dù dẫn dắt tốt trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, nhưng lại chưa đạt điểm cao ở trụ cột xã hội, đặc biệt là việc thu thập, tiếp nhận và phản hồi ý kiến từ cộng đồng và các bên liên quan.

Nhận xét tại cuộc họp, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, EMLV Business School, Giám đốc Phát triển quốc tế De Vinci Higher Education và Chủ tịch AVSE Global, đánh giá một số doanh nghiệp đã mạnh dạn áp dụng các công nghệ phức tạp, đòi hỏi nguồn lực và năng lực triển khai cao. Vì vậy, Hội đồng Thẩm định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và dành sự ưu tiên phù hợp trong quá trình đánh giá.

Theo ông Khương, có những doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ trong sản xuất mà còn trong đào tạo, hướng dẫn khách hàng, cải tiến bao bì và quy trình, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

“Các mô hình này xứng đáng được vinh danh, qua đó góp phần tạo động lực, lan tỏa và khuyến khích doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới phát triển bền vững”, ông nói.

Tiến sĩ Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh cho biết Hội đồng Thẩm định gồm các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như môi trường, quản trị doanh nghiệp, tài chính bền vững, khoa học công nghệ và các tổ chức phát triển.

"Mỗi hồ sơ được xem xét độc lập theo bộ tiêu chí thống nhất, dựa trên bằng chứng và dữ liệu cụ thể, trước khi được thảo luận tập thể để đi đến kết luận chung. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng việc lan tỏa tinh thần khích lệ. Điều quan trọng nhất là đảm bảo quá trình đánh giá không chỉ là “chấm điểm”, mà còn là cơ hội để đối thoại, ghi nhận và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục cải thiện", bà chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Lê Thái Hà, Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt thành tựu nổi bật, mà còn mong muốn chia sẻ những mô hình và thực tiễn tốt để truyền cảm hứng, giúp các doanh nghiệp khác cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững.

Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman, Hà Nội, quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Gồm 2 phần hội thảo và lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi sâu rộng về xu hướng ESG mới nhất, các chiến lược chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những yêu cầu tuân thủ đang nổi lên trong khu vực.

Ngoài phần hội thảo, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng, nơi vinh danh các doanh nghiệp tiên phong với những thực hành ESG nổi bật và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Ngày 9/12 vừa qua, phiên họp của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tòa soạn báo Dân trí ở Hà Nội. Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã đề xuất nhiều ý kiến để bảo đảm việc đánh giá doanh nghiệp giành danh vị sát thực tiễn và minh bạch.

Năm ngoái, trong khuôn khổ Vietnam ESG Awards 2024, 31 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG đã được vinh danh với nhiều hạng mục danh vị quan trọng.

Vietnam ESG Awards 2025 được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 là những cá nhân có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Diễn đàn.

“Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ đơn thuần là hoạt động vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc, mà còn là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về ESG tại Việt Nam”, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại hội thảo hôm 26/11.

