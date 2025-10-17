Vietcombank, Techcombank đề xuất được thuê gia công vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố văn bản tổng hợp, giải trình ý kiến của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trong số các ý kiến góp ý, Vietcombank và Techcombank đề xuất nội dung liên quan đến việc thuê đơn vị gia công sản xuất vàng miếng trong nước và nước ngoài.

Hai ngân hàng này kiến nghị cơ quan soạn thảo làm rõ: Hoạt động sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có thể bao gồm cả việc thuê gia công vàng miếng trong nước hoặc nước ngoài, tương tự như cơ chế Ngân hàng Nhà nước trước đây giao Công ty SJC gia công vàng miếng.

Vietcombank và Techcombank cho rằng Nghị định 232 đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, vì vậy cũng cần thiết lập khung pháp lý tương tự cho việc thuê gia công của các ngân hàng thương mại.

"Việc sản xuất vàng miếng đối với các ngân hàng đáp ứng điều kiện là cơ chế mới và cần nhiều thời gian để các ngân hàng xây dựng tài liệu kinh doanh, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như dây chuyền sản xuất. Trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống để tự sản xuất, việc tạo cơ chế pháp lý cho ngân hàng được thuê gia công tại đơn vị đủ điều kiện, năng lực sẽ góp phần giảm tải áp lực cho các ngân hàng", văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu ý kiến các ngân hàng.

Giao dịch vàng tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Phản hồi về kiến nghị này, Ngân hàng Nhà nước cho biết hoạt động gia công vàng miếng trong nước và nước ngoài đã được quy định cụ thể tại Luật Thương mại 2005 và Luật Quản lý ngoại thương.

Theo đó, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được phép sản xuất vàng miếng phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình sản xuất hoặc thuê gia công.

Các đơn vị này cũng phải công bố rõ tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng và hàm lượng vàng miếng, nhằm đảm bảo minh bạch và kiểm soát chất lượng.