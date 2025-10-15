Sàn giao dịch vàng quốc gia dự kiến hoạt động ra sao?

Chiều 15/10, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng chủ trì tọa đàm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc quản lý hiệu quả thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 34. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nhập khẩu vàng, sản xuất và kinh doanh mua, bán vàng trong nước.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng là một chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường.

“Bên cạnh đó, việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách; dữ liệu từ sàn giao dịch vàng khi được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách”, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng nêu.

Dự kiến trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước sẽ có báo cáo với Chính phủ về việc thí điểm sàn giao dịch vàng.

Dự kiến hoạt động của sàn giao dịch vàng (Ảnh: SBV).

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cho biết Việt Nam không sản xuất được vàng nên muốn nhập khẩu vàng phải tốn nhiều ngoại tệ. Theo ông, phải cân đối giữa việc thoả mãn nhu cầu vàng và tỷ giá. Bên cạnh đó, hiện nay, Việt Nam chưa có kho lưu trữ vàng tập trung, hệ thống kiểm định vàng chuyên biệt. Việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia để từng bước huy động vàng trong dân.

Việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý là phù hợp với thực tiễn và theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), bước đầu của lộ trình là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch. Sau đó, sẽ từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh.

Cơ quan quản lý cũng hướng tới để sàn giao dịch vàng trở thành kênh huy động nguồn lực vàng trong dân, giảm tích trữ vàng để chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Về mô hình sàn giao dịch vàng, có 3 đề xuất mô hình gồm: thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý ngoại hối, sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ được triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế và mức độ hoàn thiện của thị trường trong nước. Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng.

Giai đoạn 1 là vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 gồm vàng nguyên liệu nhập khẩu và vàng miếng; giai đoạn 3 mở rộng sang vàng nguyên liệu nhập khẩu, vàng miếng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh vàng.