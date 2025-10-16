Một hành khách mang 3 miếng nghi vàng lậu trị giá 3,1 tỷ đồng nhập cảnh

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài đã bàn giao cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vụ việc hành khách mang 3 miếng kim loại nghi là vàng, không khai báo hải quan, trong balo xách tay.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 ngày 14/10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý tại khu vực cửa ra A1, Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài soi chiếu hành lý của hành khách Phùng Thị Linh nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan về Việt Nam.

Cơ quan hải quan phát hiện người này cất giấu, mang theo người 3 miếng kim loại nghi vấn là vàng miếng với tổng trọng lượng là 892,5gram trong balo xách tay, không khai báo hải quan khi nhập cảnh. Số kim loại nghi là vàng lậu giá trị ước tính khoảng 3,1 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ nghi là vàng lậu (Ảnh: Cục Hải quan).

Tang vật và đối tượng đã được Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Đội 6), Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.