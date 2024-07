Tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân Hà Nội

Triển khai công điện số 59 và kế hoạch số 200, EVNHANOI tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn để góp phần hạn chế cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô.

Cán bộ EVNHANOI tuyên truyền nội dung an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại tổ dân phố phường Nghĩa Tân.

Tại buổi tuyên truyền thuộc quận Cầu Giấy vào ngày 12/7, các cán bộ công nhân viên EVNHANOI đã tuyên truyền, phổ biến những kiến thức an toàn điện, phòng cháy chữa cháy (PCCC) bao gồm nguyên nhân gây cháy, các biện pháp phòng cháy; các bước xử lý khi xảy ra cháy nổ; các biện pháp phòng tránh tai nạn điện; cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ an toàn lưới điện...

Bên cạnh đó, mỗi người dân tham gia tại buổi tuyên truyền đều được trao tận tay những quyển "Sổ tay phòng cháy chữa cháy" để có thể tham khảo cũng như phổ biến thêm kiến thức an toàn điện đến người thân trong gia đình.

Theo ông Trần Văn Duy, Trưởng ban An toàn Tổng công ty, EVNHANOI đã tổ chức kiểm tra hệ thống điện tại các hộ chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh… và tuyên truyền đến người dân qua các hình thức khác nhau.

"Để các cán bộ công nhân viên thuộc EVNHANOI là những tuyên truyền viên tích cực về PCCC, EVNHANOI đã thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện và sát hạch an toàn điện. Trong năm 2024, EVNHANOI cũng đã tổ chức 20 lớp học với 1.990 cán bộ tham gia tập trung huấn luyện chuyên môn về kỹ thuật điện, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhằm tăng cường lực lượng tuyên truyền viên của EVNHANOI, góp phần tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức của người dân về công tác PCCC", ông Duy chia sẻ thêm.

Người dân thuộc quận Cầu Giấy nhận "Sổ tay phòng cháy chữa cháy".

Công tác PCCC luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và được người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó chủ tịch phường Nghĩa Tân chia sẻ: "Qua buổi tuyên truyền của EVNHANOI, người dân trên địa bàn đã có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức hữu ích về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ cở để chủ động trước mọi tình huống cháy nổ xảy ra, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân, tập trung nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ cho người dân trong khu vực".

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy nổ, EVNHANOI khuyến cáo mỗi người dân hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật, nắm vững những mối nguy hiểm và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ. Người sử dụng điện cần tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và hạnh phúc cho mọi người.