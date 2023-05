SCT Holding tiên phong dịch vụ phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam

Mỗi cá nhân, đơn vị đều có những vai trò nhất định trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh sự hướng dẫn từ các cơ quan chức năng và ý thức đầu tư đúng - đủ của chủ đầu tư thì một trong những thành phần đóng vai trò quan trọng không kém trong tiến trình này chính là các đơn vị hoạt động, cung ứng về dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Ngoài đảm bảo đúng quy định của pháp luật về việc vận hành ngành nghề này, việc các đơn vị liên tục cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy và có nghiên cứu chuyên sâu để ứng dụng tư vấn phương án cho các chủ đầu tư cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sự an toàn về phòng cháy chữa cháy cho các dự án.

Công ty TNHH đầu tư SCT Holdings (SCT Holding) thấu hiểu trách nhiệm mà mình đang cùng với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành phải đảm bảo. Đó là cung cấp dịch vụ về phòng cháy chữa cháy chất lượng, hợp lý, đúng quy định của pháp luật cho toàn xã hội.

SCT được thành lập với tâm huyết hơn 15 năm nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy từ Thạc sĩ chuyên ngành phòng cháy chữa cháy Vũ Trường Sơn, Giám đốc công ty.

SCT là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy với các hoạt động trọng tâm như tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các khu công nghiệp, đã được cấp chứng nhận hoạt động bởi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương.

Đội phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp BDIP do SCT xây dựng (Ảnh: SCT Holding).

SCT Holding đã mang đến cho khách hàng đa dạng giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư về hệ thống và phương án phòng cháy chữa cháy. Đến nay, công ty đã hợp tác thực hiện các hoạt động tư vấn và thi công phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị như Nhà máy Orion, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Khu công nghiệp Việt Hương, Khu công nghiệp BDIP…

Riêng tại dự án BDIP, SCT Holding phụ trách xây dựng toàn bộ phương án về phòng cháy chữa cháy gồm cung cấp và vận hành xe chữa cháy, đào tạo lực lượng nhân sự cứu hỏa cho khu công nghiệp, trang thiết bị chuyên dụng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ định kỳ cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy của khu công nghiệp.

Ông Vũ Trường Sơn - Giám đốc SCT Holding (Ảnh: SCT Holding).

Ông Vũ Trường Sơn - Giám đốc SCT Holding - chia sẻ: "Với tâm huyết hơn 15 năm nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, tôi kỳ vọng xây dựng SCT Holding sẽ là điểm sáng mới trên thị trường phòng cháy chữa cháy Việt Nam với sứ mệnh cung cấp các giải pháp toàn diện về phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về cháy nổ tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng giá trị phải gắn liền với hiệu quả mang lại do đó chúng tôi luôn hướng tới các chương trình tư vấn dịch vụ phòng cháy chữa cháy được chuyên biệt hóa phù hợp tình hình tại mỗi doanh nghiệp, liên tục nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ, qua đó giúp khách hàng chính là người tự đánh giá trải nghiệm từ giá trị thực chất nhận được khi đồng hành cùng SCT Holding".

Với cam kết tạo ra những giải pháp an toàn PCCC tối ưu nhất, SCT Holding cho hay công ty hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho nhân viên, đóng góp một phần công sức vào sứ mệnh đảm bảo an toàn chung cho xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

