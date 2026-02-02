Việt Nam vừa có thêm 3 tỷ phú USD, là những ai?

Theo bảng xếp hạng tài sản của các tỷ phú của Forbes, Việt Nam vừa có thêm 3 người được công nhận có tài sản vượt 1 tỷ USD là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Bà Phạm Thu Hương - vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện là Phó chủ tịch Vingroup - sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD. Bà Hương sinh năm 1969, dù cùng chồng sáng lập hệ sinh thái Vingroup song tương đối kín tiếng. Bà đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn.

Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng vừa trở thành tỷ phú là bà Phạm Thúy Hằng đang có khối tài sản 1,5 tỷ USD. Bà Hằng là em gái bà Hương, hiện giữ chức Phó chủ tịch Vingroup. Bà Hằng sinh năm 1974, đang nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn.

Tỷ phú thứ ba là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank. Ông đang nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14%, tương ứng, khối tài sản của ông Dũng là 1,1 tỷ USD.

Như vậy, Việt Nam đang có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam hiện vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản 21,1 tỷ USD, đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm ngoái.

5 tỷ phú Việt Nam hiện nay (Ảnh: DT).

Tài sản của các tỷ phú Việt khác như Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank cũng giảm, do cổ phiếu giảm giá.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, tạp chí này cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...