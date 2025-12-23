Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 3,4 tỷ USD, vượt qua Jack Ma

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/12, nhóm cổ phiếu họ Vingroup diễn biến tích cực. Trong đó, VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) đồng loạt tăng trần, còn VRE tăng 3,79%.

Đà tăng mạnh mẽ của nhóm này đưa tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - lên 29,9 tỷ USD, tăng 3,4 tỷ USD so với hôm qua, theo cập nhật từ Forbes. Ông Vượng cũng chinh phục vị trí 71 trong bảng xếp hạng giàu nhất thế giới, đứng trên cả Jack Ma (Trung Quốc), Phil Knight và gia đình (nhà sáng lập hãng Nike) cùng nhiều tỷ phú USD khác.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt Jack Ma và nhà sáng lập hãng Nike (Nguồn: Forbes chiều 23/12).

Ngoài nhóm cổ phiếu Vingroup, thị trường hôm nay cũng chứng kiến mã STB (Sacombank) tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp.

Một phần lý do cho đà hưng phấn có thể đến từ thông tin ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm là quyền Tổng giám đốc mới tại ngân hàng này. Ông Thụy cũng vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ngược lại, cổ phiếu LPB giảm 5% còn 41.800 đồng/đơn vị, là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số ngày hôm nay.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 21 điểm, vượt 1.772 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 26.200 tỷ đồng. Thị trường hưng phấn ghi nhận có 8 cổ phiếu tăng trần, ngoài nhóm Vingroup có FDC, PDN, VTB, TEG, HVH.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 718 tỷ đồng, đẩy mạnh mua vào MWG, MBB, VIX, HPG, VNM, VJC.