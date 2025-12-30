Vàng, bạc, bitcoin đồng loạt gãy sóng sau đợt tăng dựng đứng

Cơn địa chấn trên thị trường kim loại quý

Sau một năm thăng hoa rực rỡ, đà tăng của vàng và bạc đã bất ngờ bị chặn đứng. Hợp đồng tương lai vàng giảm 4,5%, lùi về mức hơn 4.340 USD/ounce. Dù vẫn giữ được mức tăng trưởng ấn tượng 67% từ đầu năm nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương nhưng cú sụt giảm này là lời nhắc nhở rằng không tài sản nào tăng mãi.

Tuy nhiên, nạn nhân chịu đòn đau nhất trong phiên giao dịch vừa qua chính là bạc.

Từng được ví là ngôi sao sáng nhất với mức tăng trưởng cả 150% trong năm nay, vượt xa cả vàng, giá bạc đã có thời điểm xuyên thủng mốc 80 USD/ounce. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, kim loại này vừa lao dốc tới 8,7% - mức giảm trong ngày mạnh nhất suốt 4 năm qua.

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đà bán tháo đến từ một động thái kỹ thuật nhưng đầy sức nặng: Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (CME) đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai bạc.

Hiểu một cách đơn giản, nhà cái đã siết chặt luật chơi. Những nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao (vay tiền để đầu tư) buộc phải nộp thêm tiền mặt hoặc cắn răng bán bớt vị thế để đảm bảo an toàn tài khoản. Làn sóng bán ra ép buộc (margin call) này đã tạo nên hiệu ứng domino, kéo giá lao dốc không phanh.

Câu chuyện của bạc càng trở nên nghịch lý khi đặt trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung. Trung Quốc - quốc gia khai thác bạc lớn thứ 3 thế giới - dự kiến hạn chế xuất khẩu từ tháng 1 tới, trong khi nhu cầu từ ngành công nghiệp AI và xe điện đang bùng nổ.

Ngay cả Elon Musk cũng phải thốt lên trên mạng xã hội X cuối tuần qua: "Điều này không tốt. Bạc là vật liệu cần thiết trong rất nhiều quy trình công nghiệp". Ông Michael DiRienzo, CEO của Viện Bạc, khẳng định thị trường đang bước sang năm thứ 5 liên tiếp thâm hụt cấu trúc.

Bạc có mặt trong mọi thứ, từ tấm pin mặt trời đến bo mạch máy chủ. Nhưng ngay lúc này, nỗi sợ hãi ngắn hạn đang lấn át các yếu tố cơ bản dài hạn.

Giá vàng vừa giảm mạnh, trong khi bạc hứng chịu cú sụt sâu nhất kể từ thời kỳ đại dịch Covid, giữa bối cảnh thị trường kim loại quý biến động dữ dội (Ảnh: Birr Metrics).

Bitcoin và nỗi đau mang tên "thanh khoản cuối năm"

Không nằm ngoài cơn bão, thị trường tiền số cũng rung lắc dữ dội. Bitcoin, tài sản vốn hóa lớn nhất thị trường, vừa đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 90.000 USD.

Ghi nhận vào sáng nay, bitcoin giao dịch quanh vùng 86.800-87.592 USD, giảm nhẹ so với phiên trước nhưng đã rời xa mức đỉnh lịch sử 126.173 USD thiết lập trước đó. Vốn hóa thị trường bị thu hẹp về mức 1.750 tỷ USD.

Giới phân tích chỉ ra rằng, sự sụt giảm của bitcoin không hoàn toàn đến từ nội tại của đồng tiền này, mà là hệ quả của sự dịch chuyển dòng tiền liên thị trường.

Trong khi các tài sản rủi ro như tiền số và kim loại quý bị bán tháo, dòng tiền lại âm thầm chảy sang năng lượng. Giá dầu thô WTI bất ngờ tăng 1,77% lên mức 58 USD/thùng giữa bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông nóng trở lại. Khi giá năng lượng tăng, nỗi lo lạm phát quay lại, kéo theo áp lực lên lãi suất thực.

Đối với một tài sản không sinh lời như bitcoin, lãi suất thực cao là kẻ thù lớn nhất. Thêm vào đó, thời điểm cuối năm thường đi kèm với thanh khoản mỏng. Các cá mập và quỹ đầu tư đang tái cơ cấu danh mục sau đợt đáo hạn quyền chọn lớn trên sàn Deribit. Khi chợ vắng người mua bán, chỉ một lệnh bán lớn cũng đủ khiến giá biến động mạnh.

Về mặt kỹ thuật, vùng 90.000 USD giờ đây đã trở thành kháng cự - nơi tập trung dày đặc các lệnh bán chốt lời. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ 80.000 USD, bitcoin có thể sẽ phải tìm kiếm thanh khoản ở những vùng giá sâu hơn.

Khi "cỗ xe" chạy quá tốc độ

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, những gì đang diễn ra là một nhịp điều chỉnh cần thiết của thị trường tài chính sau một năm 2025 tăng trưởng "nóng".

Cả vàng, bạc, đồng, bạch kim và bitcoin đều đã có những đợt tăng giá điên cuồng. Sự hưng phấn đã đẩy định giá các tài sản này đi quá xa so với thực tế trong ngắn hạn.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, người vốn ủng hộ xu hướng tăng của vàng, đã phải đưa ra cảnh báo lạnh lùng: "Khi thị trường bị kéo giãn quá mức như thế này, hãy cẩn trọng. Lần gần nhất kim loại quý tăng nhanh như vậy là năm 1979, trước khi lao dốc mạnh vào năm 1980".

Trong tuần này, mọi con mắt sẽ đổ dồn về biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng các dữ liệu về giá nhà và chỉ số PMI. Đây sẽ là những mảnh ghép quyết định xem liệu nỗi lo lạm phát có thực sự quay trở lại hay không.

Nhưng trước khi có những số liệu đó, thông điệp từ thị trường lúc này khá rõ ràng. Như lời ông McGlone chia sẻ với Yahoo Finance, điều quan trọng nhất với giới đầu tư sau một năm thắng lớn chỉ gói gọn trong 2 từ, không hoa mỹ nhưng đầy thực tế: "Chốt lời".