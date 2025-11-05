Giá vàng miếng giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 145-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Trước đó, mức giá cao nhất của vàng miếng từng ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.964 USD/ounce, giảm 35 USD/ounce so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 126,5 triệu đồng/lượng, chênh gần 22 triệu đồng so với trong nước, tùy thời điểm.

Theo chuyên gia phân tích Edward Meir của Công ty Tư vấn và Giao dịch hàng hóa Marex, vàng đang trong quá trình hình thành vùng giao dịch ổn định, có thể nằm trong khoảng từ 3.000 USD/ounce đến 4.000 USD/ounce. Đây là giai đoạn điều chỉnh hợp lý sau chu kỳ tăng mạnh vừa qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại quý này đã tăng 53% so với đầu năm, song vẫn thấp hơn khoảng 8% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập ngày 20/10.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất lần thứ 2 trong năm, nhưng Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh rằng một đợt hạ lãi suất tiếp theo “không phải là điều chắc chắn”.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm mạnh xuống 67,3%, so với 94,4% trước cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tuần trước. Sự điều chỉnh kỳ vọng này diễn ra sau phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, người đã hạ nhiệt dự đoán về việc tiếp tục nới lỏng chính sách, dù Fed vừa giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất điều hành trong cuộc họp gần nhất.

Vàng vốn là tài sản không trả lãi và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp cũng như thời kỳ bất ổn kinh tế.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, nhận định: “Đợt tạm nghỉ của vàng hiện nay giống như một nhịp thở, chứ không phải là dấu hiệu suy yếu. Sự giảm tốc mang tính thời điểm do yếu tố mùa vụ, chính sách của Trung Quốc và đồng USD mạnh lên, nhưng không yếu tố nào thay đổi được xu hướng tăng dài hạn”.

Ở diễn biến khác, Trung Quốc vừa chấm dứt chính sách miễn thuế lâu năm đối với một số nhà bán lẻ vàng, động thái có thể khiến nhu cầu mua vàng trong nước giảm tốc. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.