Vàng tăng 10 triệu/lượng trong hai tuần qua, dự báo tăng mạnh tuần tới

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 1/9 đến ngày 6/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa rồi, kim loại quý liên tục lập kỷ lục về giá. Đầu tuần, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 127,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, tính chung tuần qua, mỗi lượng vàng đã tăng 6,1 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Còn nếu tính trong vòng 2 tuần gần nhất, mỗi lượng vàng tăng khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 8%.

Trong khi đó giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 126,7-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng là mức kỷ lục của mặt hàng này. Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, giá bán vàng nhẫn được niêm yết ở 130,7 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức đang được bày bán tại một cửa hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới chốt tuần qua ở mức 3.585 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm kim loại này lên 3.600 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng đến 37% do đồng USD suy yếu, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, theo Reuters.

Dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ suy yếu rõ rệt khi chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Số liệu việc làm mới của tháng 8 cũng thấp hơn đáng kể so với con số 79.000 được ghi nhận vào tháng 7.

Các nhà giao dịch đang đặt cược 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm phần trăm (0,25%) ngay trong tháng 9.

"Triển vọng cho vàng hiện trên đà tích cực khi mối lo về việc làm lấn át nỗi lo lạm phát trong ngắn hạn và có thể về trung hạn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn cách khá xa mốc 4.000 USD/ounce, trừ phi thị trường xảy ra một cú sốc lớn", ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định.

Tuần này, 18 chuyên gia tham gia khảo sát về triển vọng giá vàng tuần tới của Kitco News. Có 14 người (78%) dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng, 3 người (17%) dự báo giảm, và một người (5%) cho rằng giá đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến nhận được 219 phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Có 160 người (73%) dự báo giá tăng, 33 người (15%) dự báo giảm, còn 26 người (12%) cho rằng giá đi ngang.

“Tôi lạc quan về vàng trong tuần tới”, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại đơn vị quản lý đầu tư SIA Wealth Management nhận định. “Số liệu việc làm Mỹ kém tích cực đã gia tăng áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Điều này đã bắt đầu kéo lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm, mở đường cho vàng tiếp tục đi lên”.

“Giá vàng có thể giảm nhưng không đáng kể,” ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của đơn vị chuyên về quản lý tài sản Asset Strategies International, dự báo. “Tôi cho rằng sẽ có điều chỉnh nhẹ do chốt lời và tâm lý thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed vào ngày 17”.

Michael Brown, chiến lược gia cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch Pepperstone, tỏ ra kém lạc quan về triển vọng giá tuần tới. Ông lưu ý vàng đã đi lên quá nhanh trong thời gian ngắn nên rủi ro điều chỉnh là có. Ông cũng cho rằng cần xem xét nhịp giảm là cơ hội mua vào.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng cho rằng tính độc lập của Fed là yếu tố then chốt giúp định hình giá vàng, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook và nhiều lần gây sức ép buộc Fed phải mạnh tay cắt giảm lãi suất.