Vàng tăng nóng toàn cầu, cảnh báo rủi ro thuế và điều chỉnh giá

Một thông tin thú vị gần đây cho thấy sức nóng của vàng đã vượt ra khỏi các sàn giao dịch chuyên nghiệp. Hệ thống bán lẻ khổng lồ Costco tại Mỹ ghi nhận tình trạng "cháy hàng" với vàng miếng cả trên nền tảng trực tuyến lẫn tại cửa hàng.

Điều này cho thấy kim loại quý không chỉ là mối quan tâm của giới đầu tư tài chính mà còn len lỏi vào tâm trí của cả những người tiêu dùng thông thường.

Thỏi vàng của Costco (Ảnh: Getty).

Một năm đầy biến động nhưng "ngọt ngào"

Năm 2025 có thể được xem là một năm lịch sử của vàng. Giá kim loại quý này đã có những bước tiến phi mã, tăng gần 50% kể từ đầu năm, một hiệu suất vượt trội gấp 3 lần so với mức tăng trưởng của chỉ số chứng khoán S&P 500.

Giá vàng giao ngay đã lần đầu tiên chinh phục những đỉnh cao chưa từng thấy, chạm mốc 4.360 USD/ounce vào ngày 20/10. Tuy nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tạm nghỉ. Ngay sau đó, giá vàng đã có một đợt điều chỉnh, lùi về vùng 3.970 USD/ounce vào đầu tuần trước.

Nhưng đà giảm không kéo dài lâu. Tuần qua, giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ, quay trở lại ngưỡng 4.260 USD. Sự phục hồi nhanh chóng này cho thấy niềm tin của thị trường vào vàng vẫn còn rất lớn. Hiện giá vàng thế giới đang dao động trong khoảng 4.000-4.100 USD.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng có nhiều yếu tố hội tụ để tạo nên một "cơn bão hoàn hảo" cho giá vàng.

Đầu tiên và quan trọng nhất, vàng vẫn chứng tỏ được vai trò là "nơi trú ẩn an toàn" trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Triển vọng kinh tế Mỹ vẫn còn khá mờ mịt, và nhiều lo ngại đang gia tăng về tính bền vững của đà tăng trên thị trường chứng khoán. Trong môi trường đó, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến vàng để bảo toàn tài sản.

Thứ hai, dòng tiền khổng lồ từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Nhu cầu từ các quỹ ETF vàng tại Bắc Mỹ đã trở thành động lực chính. Chỉ riêng trong quý III, lượng vàng vật chất mà các quỹ ETF tại Mỹ nắm giữ đã tăng vọt 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền này đã bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm trong nhu cầu vàng trang sức và vàng miếng bán lẻ ở một số khu vực khác.

Khối lượng giao dịch vàng tại Mỹ trong tháng 10 đã đạt mức kỷ lục 208 tỷ USD mỗi ngày, một con số cho thấy sức hấp dẫn không thể chối từ của kim loại quý.

Cuối cùng, các yếu tố vĩ mô khác như khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu đi và mức nợ công toàn cầu tăng cao cũng đang tiếp sức cho đà tăng của vàng.

Đợt giảm giá gần đây đã khiến không ít nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh trong một xu hướng tăng giá dài hạn.

Theo ông Ponmudi R, CEO của Enrich Money, đợt điều chỉnh này diễn ra trong một xu hướng tăng đã được định hình vững chắc. Ông cho rằng đây là một nhịp "kiểm định lại" các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, nơi lực mua thường quay trở lại mạnh mẽ. Miễn là các vùng hỗ trợ chính còn được giữ vững, cấu trúc tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Nói một cách dễ hiểu, thị trường cần những "quãng nghỉ" như vậy để củng cố trước khi có thể đi xa hơn, thay vì tăng nóng một cách thiếu bền vững.

Giá vàng đã tăng gần 50% kể từ đầu năm, gấp khoảng 3 lần mức tăng của chỉ số S&P 500 (Ảnh: Times of India).

Vậy vàng sẽ đi về đâu?

Đây là câu hỏi được quan tâm nhất. Ngân hàng đầu tư uy tín UBS đã đưa ra một dự báo đáng chú ý: Trong trường hợp các rủi ro về chính sách hoặc bất ổn trên thị trường tài chính gia tăng, giá vàng hoàn toàn có thể leo thêm 10%, chạm mốc 4.700 USD/ounce.

Triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá là tích cực, dựa trên các yếu tố nền tảng như xu hướng tiền tệ toàn cầu, hoạt động mua vào không ngừng của các ngân hàng Trung ương, và những căng thẳng địa chính trị âm ỉ.

Năm 2025, vàng là kênh đầu tư “sáng giá” nhất. Tuy nhiên, lợi nhuận cao đi kèm những “góc khuất” về thuế mà nhà đầu tư mới dễ bỏ qua.

Ở Mỹ, vàng vật chất và các quỹ ETF vàng vật chất chịu mức thuế cao hơn cổ phiếu: Cổ phiếu nắm giữ dài hạn chịu tối đa 20%, trong khi vàng vật chất bị đánh thuế lên tới 28%.

“Chỉ vì vàng nằm trong ETF không có nghĩa là bạn được miễn thuế”, Tommy Lucas, chuyên viên tài chính và đại lý thuế, cảnh báo.

Do vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định và đặc thù của từng kênh đầu tư trước khi đưa ra quyết định.