Dự báo giá vàng sau tuần tăng dữ dội

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 25/8 đến ngày 31/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trước khi đóng cửa tuần, mặt hàng này được điều chỉnh tăng 1,3 triệu đồng cả chiều mua vào và bán ra. Đây là mức kỷ lục của vàng miếng SJC.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 122,5-123,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng ở chiều bán ra trước khi đóng cửa tuần, cũng là mức giá cao nhất mà vàng nhẫn từng ghi nhận.

Tính chung trong tuần vừa rồi, giá vàng SJC tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, trong khi giá vàng nhẫn tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Thị trường vàng trong nước sẽ ngừng “nhảy giá” trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Dự kiến, ngày 3/9, khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, giá vàng sẽ tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới “chốt” tuần ở mức 3.446 USD/ounce, cao nhất 5 tuần. Giá vàng quốc tế đã có tuần tăng giá liên tục khi chuỗi dữ liệu kinh tế kém lạc quan củng cố niềm tin của thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trong cuộc khảo sát về triển vọng vàng tuần này của Kitco News cho thấy những người đầu tư ở Phố Wall hoàn toàn đồng tình với diễn biến giá vàng tăng trở lại, trong khi phần lớn chuyên gia cũng dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Có 14 nhà phân tích đã tham gia khảo sát với 12 chuyên gia, tương đương 86%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới và không ai dự đoán giá sẽ giảm. Có nhà phân tích còn lại, tương đương 14%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 179 phiếu bầu đã được đưa ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. Các nhà đầu tư cũng lạc quan hơn sau diễn biến tích cực của vàng trong tuần qua với 121 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 68%, dự đoán giá vàng sẽ tăng, trong khi 30 nhà đầu tư khác, tương đương 17%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 28 nhà đầu tư, chiếm 16% tổng số, nhận định giá vàng tiếp tục đi ngang.