Vàng rơi khỏi mốc 4.500 USD/ounce, bạc "thủng" mốc hỗ trợ

Thị trường kim loại quý vừa trải qua một phiên bán tháo mạnh khi vàng giao ngay đánh mất mốc tâm lý 4.500 USD/ounce, lùi về quanh 4.481 USD, còn bạc lao dốc hơn 5%, xuyên thủng vùng hỗ trợ 74 USD/ounce.

Theo Kitco, áp lực giảm giá xuất hiện đồng thời trên nhiều mặt trận khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, đồng USD phục hồi và giá dầu tiếp tục neo cao do căng thẳng quanh eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh sau khi thị trường đóng cửa phiên thứ ba (Ảnh: IBT).

Điểm đáng chú ý là vàng không còn phản ứng theo “công thức trú ẩn” quen thuộc dù rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Thay vào đó, thị trường đang bị chi phối bởi lo ngại lãi suất cao kéo dài sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,6%, còn lợi suất 30 năm tiến sát mức cao nhất kể từ năm 2007.

Chi phí nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng vì thế tăng lên đáng kể, kéo giá vàng rơi khỏi vùng hỗ trợ quan trọng và khiến bạc giảm sâu hơn do chịu thêm áp lực từ nhu cầu công nghiệp suy yếu.

Đà bán tháo không chỉ diễn ra ở kim loại quý. Chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm khi Dow Jones mất hơn 300 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, dầu WTI vẫn duy trì quanh 104 USD/thùng và dầu Brent ở mốc 111 USD/thùng, cho thấy thị trường năng lượng vẫn đang là tâm điểm của lo ngại lạm phát toàn cầu.

Vì sao căng thẳng Trung Đông không còn giúp vàng tăng giá?

Thông thường, rủi ro địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng. Tuy nhiên lần này, thị trường lại phản ứng theo hướng khác. Theo phân tích của Kitco, giá dầu tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, buộc thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nói cách khác, thay vì coi căng thẳng Trung Đông là lý do để mua vàng, nhà đầu tư lại tập trung vào khả năng lãi suất sẽ duy trì ở vùng cao lâu hơn. Đây là yếu tố gây áp lực lớn hơn đối với kim loại quý.

Dữ liệu nhà ở Mỹ vừa công bố cũng góp phần củng cố quan điểm này. Doanh số bán nhà chờ hoàn tất tại Mỹ trong tháng 4 tăng 1,4%, vượt dự báo tăng 1% của giới phân tích. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng đạt 3,2%.

Ông Lawrence Yun, kinh tế trưởng của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), cho biết người mua nhà đang quay trở lại với tâm lý “lạc quan thận trọng”, bất chấp bất ổn kinh tế và lãi suất vay mua nhà tăng nhẹ.

Dữ liệu tích cực từ thị trường nhà ở khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu, qua đó làm suy yếu kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

Đồng USD cũng hưởng lợi từ diễn biến này khi chỉ số USD Index dần quay trở lại vùng 100 điểm. USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi vàng chịu áp lực từ lãi suất, bạc còn đối mặt thêm một yếu tố khác là nhu cầu công nghiệp. Khác với vàng, bạc không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn gắn chặt với hoạt động sản xuất. Vì vậy, mỗi khi thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại hoặc điều kiện tài chính bị siết chặt, bạc thường biến động mạnh hơn vàng. Đó là lý do kim loại này giảm sâu hơn hẳn trong phiên vừa qua.

Mốc 4.500 USD giờ trở thành vùng kháng cự mới

Sau khi bị xuyên thủng, vùng 4.500 USD hiện được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của vàng trong ngắn hạn. Theo phân tích kỹ thuật từ Kitco, phe mua cần đưa giá quay trở lại vùng 4.530-4.550 USD/ounce để lấy lại động lực tăng.

Nếu vượt được khu vực này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.600 USD rồi 4.715 USD. Ngược lại, phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới 4.464 USD. Nếu vùng này bị phá vỡ, vàng có thể lùi sâu hơn về khu vực 4.370 USD rồi 4.350 USD.

Đối với bạc, vùng 75-76,63 USD hiện là kháng cự quan trọng. Trong khi đó, hỗ trợ gần nhất nằm tại 73,03 USD và tiếp theo là 72 USD.

Theo Kitco, hiện vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy vàng đã tạo đáy. Thị trường đang theo dõi sát 4 yếu tố gồm diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, sức mạnh của đồng USD, nguy cơ đình lạm và các thay đổi liên quan tới eo biển Hormuz.

Một số chuyên gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và USD suy yếu, vàng có thể sớm phục hồi trở lại. Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục duy trì cao trong khi kinh tế Mỹ chưa suy yếu đáng kể, áp lực lên kim loại quý có thể còn kéo dài.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định môi trường đình lạm trong dài hạn vẫn là yếu tố có lợi cho vàng, dù trong ngắn hạn thị trường còn đối mặt nhiều lực cản.

Trong lúc đó, giới đầu tư vẫn đang quan sát từng biến động của thị trường trái phiếu và dầu mỏ, bởi đây được xem là 2 biến số lớn nhất chi phối xu hướng của vàng và bạc ở thời điểm hiện tại.