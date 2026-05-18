Giá vàng miếng giảm về 162,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng giảm 15 USD, về mức 4.513 USD/ounce.

Giá vàng vẫn ở mức thấp trong bối cảnh các nhà đầu tư thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia cho rằng đà giảm của giá vàng thế giới những ngày gần đây bị chi phối bởi một số yếu tố vĩ mô cốt lõi. Nguyên nhân trực tiếp là sự tăng giá của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, bắt nguồn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Đã có một đợt bán tháo trên toàn bộ thị trường kim loại quý vì một vài lý do. Đồng USD tăng mạnh và chúng ta cũng đang chứng kiến không chỉ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mà lợi suất toàn cầu cũng tăng”, ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho biết.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Thành Đông).

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức cao nhất trong vòng một năm, làm gia tăng chi phí cơ hội của vàng - loại tài sản không sinh lãi. Đồng USD cũng đang hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất trong 2 tháng, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Cụ thể, USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 99,35.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch phần lớn đã loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất lại gia tăng.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, khi thị trường ngày càng gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Chuyên gia này cho rằng, vàng vẫn phù hợp với chiến lược mua khi điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa nên vội vàng giải ngân mạnh, do giá có thể còn giảm thêm nếu đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực. Nhiều tổ chức tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs duy trì dự báo lạc quan nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 25.131 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên tuần trước. Theo biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.876-26.386 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá ít biến động, với giá mua vào - bán ra phổ biến quanh ngưỡng 26.080-26.390 đồng/USD. Một số nhà băng điều chỉnh giảm nhẹ vài chục đồng ở chiều mua vào so với phiên trước, trong khi giá bán ra gần như giữ nguyên.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng khoảng 26 đồng ở cả 2 chiều, giao dịch quanh mức 26.511-26.611 đồng/USD (mua - bán).