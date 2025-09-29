Vàng miếng tăng giá, chỉ còn cách đỉnh lịch sử 800.000 đồng/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng

Kết thúc tuần giao dịch 22-27/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu tuần, kim loại quý được niêm yết tại 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá mua và bán được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng.

Mức giá cao nhất vàng miếng từng ghi nhận là 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại ngày 10/9. Như vậy, mức giá hiện tại của vàng miếng chỉ cách đỉnh lịch sử 800.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó giá vàng nhẫn chốt tuần vừa rồi tại 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước tuần này đồng loạt tăng cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới chốt tuần tại 3.758 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giữ vững đà tăng, khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu còn gì có thể cản bước bứt phá.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.687,74 USD/ounce và dao động trong biên độ 10 USD, trước khi bứt qua mốc 3.700 USD/ounce và duy trì lực tăng mạnh, có thời điểm đạt 3.745 USD/ounce.

Hôm cuối tuần, báo cáo lạm phát PCE được công bố đã tiếp thêm động lực, đẩy giá lên 3.784 USD/ounce. Sau một nhịp chốt lời, vàng ổn định quanh vùng giá hiện tại và khép lại tuần giao dịch.

Dự báo giá vàng thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng mức 3.800 USD/ounce có thể là vùng tạm nghỉ ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Một số chuyên gia thậm chí dự báo vàng có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce nếu dòng tiền tiếp tục đổ mạnh.

Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất bao gồm chính sách chi tiêu công của Mỹ, nguy cơ chính phủ đóng cửa, cũng như động thái mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương...

Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía vàng, thị trường có thể cần thêm chất xúc tác mới để giá bứt phá qua 3.800 USD/ounce. Bà cũng cảnh báo nhà đầu tư có phần quá lạc quan trong ngắn hạn.

USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 98,15 điểm, giảm 0,4% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc tuần vừa rồi được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 3 đồng, niêm yết tại mức 25.194 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.934-26.453 VND/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD tăng theo tỷ giá trung tâm và vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.453 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.490-26.590 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng mỗi chiều.