Vàng miếng SJC cán mốc 152 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h30, giá vàng miếng tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều. Giá mua vào tăng lên 150 triệu đồng/lượng, giá bán ra 152 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng mạnh, được niêm yết ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch hai đầu là 2,5 triệu đồng/lượng.

Sớm 11/11, các thương hiệu lớn đồng loạt tăng giá vàng miếng ở cả hai chiều, mức tăng cao nhất 1,8 triệu đồng/lượng. Hiện giá mua vào cao nhất 148,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến 150,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng mạnh, được niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra. Một số thương hiệu nâng giá bán lên tới 150,2 triệu đồng/lượng, ngang với vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay tăng mạnh, lên quanh mức 4.116,9 USD/ounce, tương đương 131,2 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng thương mại (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.

Giá vàng tăng trước thông tin Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại. Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã bỏ phiếu 60-40 thông qua dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Liên bang.

Theo khảo sát của Kitco, các chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng tuần tới có thể đi ngang, song nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan trước xu hướng thị trường.