Giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng

Tính đến 15h ngày 4/11, giá vàng quay đầu giảm theo xu hướng chung của giá vàng thế giới. Hiện, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Trước đó, vào sáng 4/11, giá vàng niêm yết tại các thương hiệu có sự chênh lệch rõ rệt, đặc biệt ở sản phẩm vàng nhẫn.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Ngược lại, có thương hiệu tăng giá vàng nhẫn 200.000-300.000 đồng/lượng, mua vào ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức cao nhất 147 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 149 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.002,4 USD/ounce, tương đương 127,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí.

Theo đó, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới 21,5 triệu đồng/lượng.

Bank of America (BofA) cho biết đà giảm của vàng gần đây một phần do các quỹ đầu tư theo xu hướng (CTA) tiếp tục bán ra khi kim loại quý này giảm giá tuần thứ hai liên tiếp.

Ngoài ra, Trung Quốc vừa điều chỉnh chính sách thuế vàng, làm tăng chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp chế biến. Các công ty mua vàng từ Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) nay chỉ được khấu trừ 6% trong tổng 13% thuế VAT, thay vì được miễn hoàn toàn như trước.

Theo chuyên gia Joni Teves của UBS, “phản ứng thị trường có thể tiêu cực trong ngắn hạn”, đặc biệt khi giá vàng toàn cầu đang giảm.

Đồng USD tiếp tục tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, hiện ở mức 99,87.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng EUR vào ngày Thứ hai, trong bối cảnh giới đầu tư nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.093 đồng.