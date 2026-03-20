Vàng bị bán tháo mạnh, “bốc hơi” hàng trăm USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 172,5-175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, vàng giảm giá 7,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Giá vàng miếng hôm qua được điều chỉnh giảm 3 lần.

Giá vàng trong nước giảm mạnh cùng diễn biến giá vàng thế giới. Theo đó, kim loại quý quốc tế lao dốc không phanh, rớt xuống vùng giá 4.500 USD/ounce.

Mặt hàng này chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Trong khi đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5-3,75% càng khiến vàng kém hấp dẫn.

Dù lạm phát được dự báo tăng trong ngắn hạn, Fed cho rằng xu hướng này không mang tính bền vững. Chỉ số PCE của Mỹ được dự báo tăng 2,7% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% trước đó.

Áp lực giá dự kiến sẽ hạ nhiệt vào năm tới, với PCE tăng 2,2% (so với 2,1% trong dự báo tháng 12). Fed kỳ vọng lạm phát tổng thể sẽ trở về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy ngân hàng Trung ương kỳ vọng lãi suất sẽ giảm xuống 3,4% vào cuối năm và có ít nhất một đợt cắt giảm trong năm nay.

Jamie Cox, Đối tác điều hành tại Harris Financial Group, cho rằng Fed hiện chưa bị chi phối quá nhiều bởi những bất ổn từ xung đột địa chính trị, mà vẫn tập trung vào bức tranh kinh tế tổng thể. Cơ quan này đang tạm thời “gác lại” các yếu tố nhiễu từ bên ngoài để tránh đưa ra các quyết định vội vàng về lãi suất.

Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết: "Vàng đã lao dốc phiên thứ 2 liên tiếp, sau khi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 5.000 USD/ounce, do đồng bạc xanh mạnh lên và các phát biểu mang tính thắt chặt của Chủ tịch Fed Jerome Powell".

Nhiều nhà phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan với giá vàng. Nitesh Shah, chiến lược gia tại WisdomTree, nhận định rủi ro địa chính trị sẽ còn kéo dài và tiếp tục là động lực mạnh hỗ trợ kim loại quý. Do đó, dù có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng vẫn có khả năng vươn lên mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.