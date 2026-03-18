Lãi suất tiền gửi tăng liên tiếp, có ngân hàng trả tới 8,4%/năm

Lãi suất tiền gửi lên tới 8,4%/năm

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hôm nay điều chỉnh tăng lãi suất huy động lần thứ 2 trong tháng, tập trung ở các kỳ hạn dài từ 12-48 tháng. Theo biểu niêm yết mới, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng tăng lên 6,55%/năm, trong khi kỳ hạn 24-48 tháng vượt mốc 7%, đạt tối đa 7,5%/năm - thuộc nhóm cao trên thị trường.

Đáng chú ý, mức 7,5%/năm cũng được áp dụng cho tiền gửi tại quầy với kỳ hạn 24-60 tháng. Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn vẫn được giữ nguyên, dao động từ 4,5-5,9%/năm tùy kỳ hạn.

Trước đó, biểu lãi suất mới nhất của Techcombank cũng cho thấy lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng tăng 0,2%/năm, trong khi kỳ hạn 6-36 tháng tăng mạnh 0,6%/năm, lên tối đa 6,35%/năm. Nhờ các chương trình cộng thêm, lãi suất thực nhận có thể đạt tới 7,5%/năm.

Không ít ngân hàng cũng đẩy mạnh ưu đãi. Một chi nhánh GPBank tại Hà Nội áp dụng lãi suất tới 8,4%/năm trong ngắn hạn, trong khi ngân hàng số Cake by VPBank cộng thêm 0,9% cho khách hàng mới, đưa lãi suất thực nhận lên mức tương đương 8,4%/năm.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB và Techcombank.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 18/3 cho thấy sự phân hóa rõ rệt theo từng kỳ hạn. Ở nhóm ngắn hạn 1-3 tháng, lãi suất nhìn chung vẫn ở mức thấp, dao động khoảng 3-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank duy trì mức thấp quanh 3-3,4%, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân niêm yết cao hơn, phổ biến từ 4,5-4,75%/năm.

Tại kỳ hạn 6-9 tháng, mặt bằng lãi suất tăng rõ rệt và cũng là khu vực cạnh tranh mạnh nhất. Nhiều ngân hàng đẩy lãi suất lên trên 6%, thậm chí vượt mốc 7%/năm như Techcombank (tới 7,25%/năm ở kỳ hạn 6 tháng) hay PGBank (7,1%/năm).

Ở các kỳ hạn dài hơn từ 12-18 tháng, lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng không còn tăng đột biến, phổ biến trong khoảng 6-7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao nhất thị trường lên tới 7,2%/năm như MBV và PGBank, trong khi LPBank cũng duy trì trên 7%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất cho vay “nhích” lên, có ngân hàng tăng gần 2%/năm

Không chỉ lãi suất đầu vào, lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng thời gian gần đây, trong đó một số nhà băng ghi nhận mức tăng tới gần 2%/năm.

Tính đến nay, 25 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 2/2026, với xu hướng phân hóa rõ rệt. Một số ngân hàng tăng mạnh như Techcombank tăng 1,84%/năm và BVBank tăng 1,67%/năm, trong khi nhiều nhà băng khác chỉ điều chỉnh nhẹ 0,1-0,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay, đáng chú ý như MBV giảm mạnh nhất 1,07%/năm, cùng với VietinBank, TPBank hay GPBank. Trong khi đó, một số ngân hàng như LPBank và Saigonbank giữ nguyên mặt bằng lãi suất.

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, lãi suất cho vay bình quân tháng 2 có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung.

Cụ thể, Agribank ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 8,04%/năm, tăng 0,7 %, với chênh lệch lãi suất cho vay - huy động khoảng 1,08%/năm. Trong khi đó, BIDV tăng 0,39%, lên 6,14%/năm.

Ngược lại, VietinBank giảm nhẹ xuống 5,95%/năm so với tháng trước, dù vẫn tăng so với cuối năm 2025. Với Vietcombank, ngân hàng chưa công bố số liệu tháng 2, nhưng trước đó duy trì lãi suất cho vay bình quân quanh 6,1%/năm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về diễn biến lãi suất thời gian tới, chuyên gia tài chính Hoàng Việt Anh cho rằng, mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài. Nguyên nhân đến từ nhu cầu vốn gia tăng, áp lực tỷ giá và việc các ngân hàng phải cạnh tranh để cải thiện thanh khoản.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, dư địa tăng mạnh là không lớn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn định hướng ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, lãi suất có thể tiếp tục nhích lên nhưng chỉ cục bộ ở một số ngân hàng, khó hình thành một chu kỳ tăng mạnh trên diện rộng.

Với lãi suất cho vay, vị chuyên gia nhận định sẽ không tăng tương ứng ngay với lãi suất đầu vào. Các ngân hàng vẫn đang chịu định hướng giữ ổn định mặt bằng lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

“Dù vậy, nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng kéo dài, áp lực chi phí vốn sẽ dần phản ánh vào lãi suất cho vay, đặc biệt ở các khoản vay mới hoặc lĩnh vực rủi ro cao. Khi đó, lãi vay có thể tăng nhẹ, nhưng sẽ có độ trễ và phân hóa theo từng nhóm khách hàng, thay vì tăng đồng loạt”, vị này cho hay.

Về trung hạn, diễn biến lãi suất trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ toàn cầu, nhất là động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu xu hướng nới lỏng quay trở lại, áp lực tăng lãi suất trong nước, bao gồm cả lãi vay sẽ giảm bớt.