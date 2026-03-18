Giá vàng thế giới lại giảm mạnh, mất mốc 5.000 USD/ounce

Phiên giao dịch ngày 18/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Trong khi giá vàng trong nước “bất động” thì giá vàng thế giới hiện tại đã mất mốc 5.000 USD/ounce. Theo đó, kim loại quý quốc tế giao dịch tại 4.982 USD/ounce, tương ứng giảm 40 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Kim loại quý gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới, ngay cả khi tình trạng hỗn loạn vẫn đang diễn ra ở Trung Đông làm gia tăng bất ổn địa chính trị và các vấn đề về chuỗi cung ứng gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng vàng và bạc đang chịu áp lực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran góp phần hỗ trợ đồng USD, xuất phát từ lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số đồng USD không giữ được mốc 100 điểm, nhưng vẫn khá ổn định quanh 99,17 và chưa chịu áp lực bán đáng kể.

David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, cho rằng các chỉ báo động lượng hiện cho thấy vàng và bạc chưa có xu hướng rõ ràng.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Société Générale duy trì quan điểm lạc quan, dự báo giá vàng có thể tăng thêm 20% trong năm nay, lên vùng 5.900-6.200 USD/ounce. Theo tổ chức này, vàng không chỉ là tài sản trú ẩn trước xung đột mà còn là công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ như mất giá đồng tiền, thâm hụt ngân sách và suy thoái kinh tế.

Thị trường đang điều chỉnh giảm kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong nửa cuối năm. Cụ thể, nhà đầu tư hiện nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ cắt giảm khoảng 25 điểm cơ bản (0,25%) vào cuối năm, thay vì 50-75 điểm cơ bản như dự báo trước đó. Diễn biến này đã khiến dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng.

Giới đầu tư đang chờ tín hiệu từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 18/3 (giờ Mỹ) để đánh giá rõ hơn triển vọng lãi suất. Nếu Fed vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm, giá vàng có thể phục hồi. Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến xung đột địa chính trị và rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc định hướng chính sách.

Trong ngắn hạn, vàng và bạc vẫn chịu áp lực điều chỉnh, nhưng nhiều chuyên gia chưa từ bỏ triển vọng tích cực đối với kim loại quý. Một số ý kiến cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn có thể quay lại nếu căng thẳng tại Iran kéo dài.

Theo UBS, giá vàng vẫn được kỳ vọng tăng khoảng 20% trong năm 2026, có thể đạt mốc 6.200 USD/ounce vào cuối năm. Ngân hàng này cho rằng vàng tiếp tục là công cụ phòng ngừa hiệu quả trước các rủi ro tiền tệ như mất giá đồng tiền, thâm hụt ngân sách và suy thoái kinh tế - những hệ quả thường đi kèm với các biến động địa chính trị.