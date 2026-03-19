Grab nhận bão 1 sao vì khóa tài khoản tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 18/3, đại diện Grab Việt Nam đã có phản hồi liên quan đến sự việc tài xế đăng clip có hình ảnh thông tin cá nhân của khách hàng lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 12/3, Grab nhận phản ánh từ tài khoản Đ.L liên quan việc dữ liệu hành khách bị phát tán trên mạng. Sau xác minh, Grab xác định tài xế đã tự ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin ngoài mục đích cung cấp dịch vụ, vi phạm quy định nội bộ và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phía Grab cho biết đã yêu cầu tài xế chấm dứt vi phạm nhưng không hợp tác, nên ngày 16/3, đơn vị đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này. Với khách hàng, nền tảng khuyến nghị ứng xử văn minh và đã ghi nhận tài khoản để lưu ý cho các chuyến sau.

Theo đại diện hãng, nền tảng Grab hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Ngay sau phản hồi từ phía Grab, làn sóng bức xúc của người dùng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Trên trang Facebook chính thức của hãng, bài đăng mới nhất ghi nhận hơn 600 lượt bày tỏ phẫn nộ, trong khi phần bình luận đã bị ẩn.

Nhiều người dùng vào đánh giá 1 sao cho Grab sau vụ việc tài xế của ứng dụng với Nhạc sĩ Minh Khang (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ trên mạng xã hội, tại các kho ứng dụng như Google Play và App Store, Grab cũng nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trong ngày 17/3-18/3, kèm theo không ít ý kiến chỉ trích cách xử lý vụ việc. Nhiều người cho rằng quyết định khóa tài khoản tài xế là chưa thuyết phục, đồng thời đặt câu hỏi về cách nền tảng bảo vệ quyền lợi người dùng và đối tác tài xế.

"Việc khóa app của tài xế là không công bằng. Cách xử lý của Grab không hợp lý, tôi sẽ không sử dụng dịch vụ GrabCar cho đến khi có cách xử lý thỏa đáng", một tài khoản để lại nhận xét trên App Store.

Một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cách ứng xử của nền tảng chưa tạo được cảm giác công bằng giữa các bên. "Từ vụ việc lan truyền trên mạng đến cách xử lý hiện tại, thật sự khó chấp nhận. Khi quyền lợi của tài xế - những người trực tiếp tạo ra doanh thu có thể bị ảnh hưởng nhanh chóng, thì cũng đặt ra câu hỏi về sự cân bằng lợi ích trên nền tảng", một người dùng chia sẻ.