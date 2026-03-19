Grab nhận bão 1 sao vì khóa tài khoản tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm
(Dân trí) - Sau quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản tài xế trong vụ hành khách đe dọa, Grab đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội, nhận “bão” đánh giá 1 sao từ người dùng trên nhiều nền tảng.
Như Dân trí đã đưa tin, chiều 18/3, đại diện Grab Việt Nam đã có phản hồi liên quan đến sự việc tài xế đăng clip có hình ảnh thông tin cá nhân của khách hàng lên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 12/3, Grab nhận phản ánh từ tài khoản Đ.L liên quan việc dữ liệu hành khách bị phát tán trên mạng. Sau xác minh, Grab xác định tài xế đã tự ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin ngoài mục đích cung cấp dịch vụ, vi phạm quy định nội bộ và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Phía Grab cho biết đã yêu cầu tài xế chấm dứt vi phạm nhưng không hợp tác, nên ngày 16/3, đơn vị đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này. Với khách hàng, nền tảng khuyến nghị ứng xử văn minh và đã ghi nhận tài khoản để lưu ý cho các chuyến sau.
Theo đại diện hãng, nền tảng Grab hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.
Ngay sau phản hồi từ phía Grab, làn sóng bức xúc của người dùng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Trên trang Facebook chính thức của hãng, bài đăng mới nhất ghi nhận hơn 600 lượt bày tỏ phẫn nộ, trong khi phần bình luận đã bị ẩn.
Không chỉ trên mạng xã hội, tại các kho ứng dụng như Google Play và App Store, Grab cũng nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trong ngày 17/3-18/3, kèm theo không ít ý kiến chỉ trích cách xử lý vụ việc. Nhiều người cho rằng quyết định khóa tài khoản tài xế là chưa thuyết phục, đồng thời đặt câu hỏi về cách nền tảng bảo vệ quyền lợi người dùng và đối tác tài xế.
"Việc khóa app của tài xế là không công bằng. Cách xử lý của Grab không hợp lý, tôi sẽ không sử dụng dịch vụ GrabCar cho đến khi có cách xử lý thỏa đáng", một tài khoản để lại nhận xét trên App Store.
Một số ý kiến khác cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cách ứng xử của nền tảng chưa tạo được cảm giác công bằng giữa các bên. "Từ vụ việc lan truyền trên mạng đến cách xử lý hiện tại, thật sự khó chấp nhận. Khi quyền lợi của tài xế - những người trực tiếp tạo ra doanh thu có thể bị ảnh hưởng nhanh chóng, thì cũng đặt ra câu hỏi về sự cân bằng lợi ích trên nền tảng", một người dùng chia sẻ.
Ngày 11/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam hành khách lớn tiếng (sau này được xác định là nhạc sĩ Minh Khang) đe dọa tài xế xe công nghệ vì cho rằng không được đáp ứng yêu cầu, thậm chí yêu cầu dừng xe giữa đường. Tài xế trong khi đó cố gắng giải thích và giữ thái độ thiện chí.
Clip nhanh chóng thu hút hơn 5,3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn tương tác. Tuy nhiên, vài ngày sau, tài xế cho biết bị hành khách phản ánh do đăng video lên mạng và sau đó bị nền tảng khóa vĩnh viễn tài khoản vì vi phạm quy định về bảo mật thông tin khách hàng.
Sau sự việc, tài xế chuyển sang chạy cho ứng dụng khác và nhận thêm cuốc đường dài để ổn định thu nhập. Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang xác nhận mình là hành khách trong clip, thừa nhận đã say rượu, có lời lẽ thiếu chuẩn mực và gửi lời xin lỗi tài xế.
Anh cho rằng đây là mâu thuẫn cá nhân, tài xế có thể gửi video cho nền tảng làm bằng chứng, nhưng việc đăng công khai đã khiến sự việc lan rộng, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân nên anh đã phản ánh để bảo vệ quyền riêng tư.