Giá vàng giảm sốc mất mốc 4.900 USD, về thấp nhất một tháng

Tối ngày 18/3, giá vàng giao ngay bất ngờ giảm hơn 130 USD, tương đương 2,5%, lùi về 4.875 USD/ounce. Đà giảm này xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước nguy cơ Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, trong bối cảnh giá dầu leo thang làm gia tăng áp lực lạm phát. Giá vàng đã xuyên thủng mốc 4.900 USD/ounce - ngưỡng thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

Theo giới quan sát, nguyên nhân chính khiến giá vàng biến động mạnh là chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng mạnh hơn kỳ vọng. Cụ thể, PPI theo tháng tăng 0,7%, vượt xa mức dự báo 0,3% của giới chuyên gia và cao hơn mức 0,5% của tháng trước.

PPI là chỉ báo phản ánh mức giá mà các nhà sản xuất nhận được cho hàng hóa và dịch vụ. Chính vì vậy, PPI được xem là “tín hiệu sớm” của lạm phát, do chi phí đầu vào tăng thường sẽ được doanh nghiệp chuyển sang người tiêu dùng, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng theo sau đó vài tháng.

Diễn biến này ngay lập tức làm gia tăng áp lực lên thị trường, bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp diễn ra đêm nay.

Phần lớn giới phân tích cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nằm ở thông điệp đi kèm. Ngân hàng trung ương Mỹ đang đứng trước bài toán khó là giá năng lượng leo thang có thể đẩy lạm phát tăng trở lại, trong khi các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và tiêu dùng lại làm dấy lên lo ngại về đà giảm tốc của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được xem là yếu tố quyết định, khi thị trường chờ đợi tín hiệu liệu Fed sẽ chấp nhận “bỏ qua” cú sốc lạm phát mang tính tạm thời để hỗ trợ tăng trưởng, hay tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong thời gian dài hơn.

Theo ông Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo Money, lo ngại lớn nhất hiện nay là lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, đặc biệt nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài. Giá năng lượng tăng mạnh đang khiến kịch bản này trở nên rõ ràng hơn.

Thông thường, vàng được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát và bất ổn. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng cao, sức hấp dẫn của kim loại quý này suy giảm do chi phí nắm giữ vàng lớn hơn, trong khi các tài sản sinh lời lại trở nên hấp dẫn hơn.

Xung đột Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ ba, với eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa. Điều này khiến giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng trong 4 phiên liên tiếp, qua đó làm gia tăng áp lực lên lạm phát toàn cầu.