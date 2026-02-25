"Vàng ăn được" đắt khách trước ngày vía Thần Tài

Song song với việc mua vàng, khoảng vài năm nay, nhiều người thường đặt bánh kem, bánh bao hình hũ vàng, bánh thỏi vàng... cúng thần tài ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) với ý nghĩa cầu mong tài lộc và may mắn.

Nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh cũng chọn mùng 10 tháng Giêng là ngày khai trương sau Tết Nguyên đán. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm tốt lành đầu năm nên việc sắm lễ được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, từ vàng, trái cây đến các sản phẩm tạo hình tượng trưng cho tài lộc.

Chị Thúy Hằng chuyên kinh doanh xì gà online tại phường Tây Mỗ, Hà Nội, cho biết khoảng 3 năm nay, năm nào chị cũng đi mua vàng từ sáng sớm và đặt bánh tạo hình hũ vàng để dâng lễ Thần Tài.

“Năm nay tôi đã đặt sẵn một chiếc bánh kem hũ vàng cỡ vừa, kèm theo set bánh bao thỏi vàng để bày mâm cúng. Ngoài mua vàng lấy vía, tôi vẫn chuẩn bị thêm hoa tươi, mâm ngũ quả và bộ tam sên cho đủ lễ. Có thờ có thiêng, đầu năm phải chu đáo thì mới mong việc kinh doanh thuận lợi”, chị chia sẻ.

Vài năm nay, bánh hình hũ vàng được nhiều người ưa chuộng trong ngày vía Thần Tài (Ảnh: Phương Thúy).

Nhu cầu tăng cao cũng khiến nhiều cơ sở làm bánh rơi vào tình trạng quá tải đơn hàng ngay trước ngày cúng. Theo khảo sát, mẫu bánh hình hũ vàng, đồng tiền, thỏi vàng, tạo hình Thần Tài được rao bán rộng rãi với nhiều mẫu mã, mức giá. Chẳng hạn, bánh bao hũ vàng có giá 50.000-70.000 đồng/set 3 chiếc; bánh thỏi vàng 60.000-120.000 đồng/set tùy loại...

Chị Lê Ngọc, một tiểu thương bán đồ lễ online tại phường Hà Đông, Hà Nội cho biết năm nay lượng khách đặt qua mạng tăng rõ rệt và chị đã dừng nhận đơn từ ngày mùng 8 tháng Giêng.

“Nhiều người bận công việc nên đặt combo trọn gói gồm bánh tạo hình, hoa và mâm tam sên để được giao tận nhà. Có khách chốt đơn trước 3-4 ngày để tránh sát ngày bị quá tải”, chị nói.

Bên cạnh các sản phẩm bánh tạo hình, mâm tam sên đặc biệt được ưa chuộng vì mang ý nghĩa tượng trưng cho thổ - thủy - thiên. Mâm cúng thường có một phần thịt lợn luộc hoặc quay, 3 con tôm hấp và 3 quả trứng luộc với mức giá dao động 250.000-800.000 đồng, thậm chí lên tới vài triệu đồng tùy loại.

Mâm cúng Thần Tài với nhiều lễ vật đặc trưng (Ảnh: Thu Hương).

Sát ngày vía Thần Tài, anh Minh Tuấn, chủ một cơ sở sản xuất bánh ngọt tại phường Thanh Xuân, Hà Nội đăng thông báo chốt sổ đặt hàng bánh hũ vàng sớm hơn dự kiến.

Anh cho biết khoảng vài năm trở lại đây, cứ đến dịp vía Thần Tài, lượng khách tăng đột biến, có thời điểm đơn hàng gấp 3-4 lần ngày thường khiến cửa hàng làm việc hết công suất. Giá mỗi chiếc bánh dao động 100.000-150.000 đồng, tùy kích thước.

"Năm nay do nhân sự chưa quay lại làm việc nên cửa hàng tôi chỉ nhận hơn 60 đơn đặt, dự kiến muộn nhất sẽ giao cho khách trong sáng sớm ngày mùng 10", anh nói.