USD chợ đen quay đầu giảm mạnh

USD tự do giảm giá

Giá mỗi USD tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay (25/11) thấp hơn mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10 khoảng 450 đồng. Cụ thể, USD trên thị trường tự do giao dịch ở mức 24.870-24.940 đồng/USD (mua - bán), giảm 80 đồng chiều mua và 110 đồng chiều bán. Cách đây 2 ngày, giá bán USD tự do đã lấy lại mốc 25.000 đồng sau khi giảm giá nhưng không giữ được lâu.

Diễn biến giá USD trên thị trường tự do cùng chiều với USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - khi chỉ số này trong xu hướng đi xuống từ đầu tháng 11, về vùng thấp nhất 3 tháng. So với đầu tháng nay, USD-Index đã giảm hơn 5%, về 105,7 điểm.

USD giảm mạnh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cũng dứt chuỗi tăng liên tiếp hơn 2 tuần trở lại đây và có dấu hiệu chững lại. Kết thúc ngày hôm qua, tỷ giá niêm yết tại mức 23.671 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua và giảm 24 đồng so với cuối tháng 10. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng được phép giao dịch ở mức thấp nhất 22.487 đồng/USD và cao nhất 24.854 đồng/USD.

Trong ngân hàng, tỷ giá USD/VND cũng đi ngang sau thời gian tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá USD có lúc lên gần 24.900 đồng/USD nhưng kết phiên hôm qua dao động ở mức 24.624-24.854 đồng/USD (mua - bán). Các ngân hàng vẫn niêm yết giá bán USD ở mức sát trần quy định, trong khi giá mua vào có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà băng.

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi

Kết thúc ngày 24/11, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,6-67,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng mỗi chiều so với giá mở cửa phiên. Chênh giữa chiều mua và bán là 1 triệu đồng.

Trong khi đó, kim loại quý thế giới tiếp tục phục hồi. Giá vàng giao ngay trên Kitco tính đến 7h sáng đạt 1.756 USD/ounce, tăng 6 USD so với giá đóng cửa hôm trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiến lược gia Manish Jaradi tại DailyFX cho biết kim loại quý vượt lên trên 1.730 USD/ounce đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài trong tháng vừa qua, nhưng vẫn chưa tạo đủ động lực để vượt qua ngưỡng kháng cự 1.800 USD/ounce. Chuyên gia này nói các động lực ngắn hạn chỉ ra một kịch bản đi ngang của giá vàng.

Còn người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại Ngân hàng Saxo cho biết thị trường vàng cần một chất xúc tác mới để phá vỡ ngưỡng kháng cự ban đầu giữa 1.757 USD/ounce và 1.765 USD/ounce.