Crystal Holidays và LynKey hợp tác ứng dụng blockchain vào sản phẩm du lịch

Phạm vi dự án hợp tác của 2 bên hướng tới xây dựng và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh đầu tiên ứng dụng blockchain đầy đủ nhất tại Việt Nam, giúp khách hàng được chạm tới những trải nghiệm du lịch thông minh của kỷ nguyên số khi đi du lịch khắp thế giới mà không cần dùng tiền mặt.

Đại diện Crystal Holidays và LynKey ký kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh (Ảnh: Crystal Holidays).

Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực du lịch

Dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, Crystal Holidays và LynKey sẽ cho ra mắt các sản phẩm NFT "tất cả trong một" về dịch vụ du lịch như: Phòng khách sạn, tour du lịch, vé máy bay, mua sắm, golf, du thuyền, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực… Các sản phẩm du lịch trực tuyến này được phát triển trên nền tảng giao dịch điện tử Lynkey Marketplace - cho phép khách hàng vừa chủ động khởi tạo, trao đổi mua, bán các sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch một cách nhanh chóng bằng cách tạo ra các NFT đại diện cho các sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch số và giao dịch trên nền tảng ứng dụng blockchain.

So với các nền tảng NFT khác, Lynkey Marketplace được đánh giá là nắm giữ ưu thế nổi trội nhờ vận hành tích hợp cùng cơ chế multi-chain đa nền tảng thông qua ví Lynkey Wallet có tính năng linh hoạt. Đây là hệ thống ví có thể lưu trữ NFT đa số lượng, kết nối các dịch vụ, giúp khách hàng sử dụng và tiêu dùng sản phẩm NFT du lịch dễ dàng, nhanh chóng chỉ với động tác "một chạm" khi quẹt mã vạch hoặc xác nhận thanh toán.

Lynkey Marketplace là nơi khách hàng có thể tìm kiếm, giao dịch các sản phẩm NFT du lịch một cách nhanh chóng, dễ dàng (Ảnh chụp màn hình).

Kết nối khách hàng toàn cầu

Đánh giá cao về tầm nhìn, chiến lược cũng như tốc độ phát triển của Crystal Holidays, ông Dinis Guarda - Chủ tịch không điều hành của LynKey nhấn mạnh: "LynKey là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh cho phép các nhà khai thác và phát triển du lịch tạo ra nhiều trải nghiệm mới lạ, đa dạng cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng, thỏa thuận hợp tác này sẽ mang lại những sản phẩm du lịch thiết thực, ý nghĩa, đưa hệ sinh thái du lịch thông minh của Crystal Holidays đến thị trường toàn cầu cũng như giúp mối quan hệ 2 bên được mở rộng lâu dài."

Ông Đặng Hoàng Việt - Tổng giám đốc Crystal Holidays - cho biết, việc hợp tác với LynKey nằm trong chiến lược "bắt tay" cùng các đối tác lớn của Crystal Holidays nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hoàn thiện hơn, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách trong thời số hóa.

Ông Việt kỳ vọng sau lễ ký kết, hệ sinh thái du lịch trực tuyến của Crystal Holidays sẽ được kết nối tới cộng đồng khách hàng toàn cầu, cũng như các nhà phát triển blockchain, các nhà phát triển bất động sản du lịch, người tiêu dùng quan tâm đến giải pháp số và các trải nghiệm dịch vụ du lịch cao cấp.

LynKey sẽ cung cấp quyền truy cập vào các khu nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở nhiều nước trên thế giới với tổng giá trị hơn 8 tỷ USD (Ảnh: Crystal Holidays).

LynKey là một hệ sinh thái "tất cả trong một" 4IR được ứng dụng bởi công nghệ blockchain, tập trung vào việc mã hóa ngành du lịch và tài sản thông qua các NFT có thể trao đổi mua bán thông qua các sàn giao dịch kỹ thuật số. Hiện nay, hệ sinh thái dựa trên chuỗi khối LynKey đang mã hóa hơn 2 tỷ đô la Mỹ đối với các sản phẩm dịch vụ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam và sẽ cung cấp quyền truy cập vào hơn 8 tỷ đô la Mỹ vào các khu nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch (thông qua hình thức timeshare, cấp phép và cho thuê) trên thế giới.

Crystal Holidays hiện là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh "all in one". Từ năm 2018, doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ khép kín cho lĩnh vực du lịch như khách sạn, dịch vụ tour, dịch vụ vé máy bay, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, dịch vụ du thuyền và dịch vụ golf... Tất cả đều số hóa ứng dụng công nghệ blockchain, app du lịch Crystal Holidays có thể cài đặt trên điện thoại thông minh.