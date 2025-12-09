Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 2 doanh nghiệp vốn hóa vượt 10 tỷ USD

Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) ghi nhận 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Vietcombank(VCB) và Vinhomes (VHM), tính đến hết ngày 30/11.

Trong đó, vốn hóa thị trường của Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng, gấp đôi so với Vietcombank. Còn vốn hóa Vinhomes đạt hơn 422.650 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường của 2 cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh nhờ đà hưng phấn khi giao dịch.

Các doanh nghiệp khác có vốn hóa thị trường khoảng 1 tỷ USD như VietinBank, BIDV, Techcombank, VPBank, Hòa Phát, Vinpearl, FPT, PV GAS, Vinamilk...

Cũng theo thống kê từ HoSE, tháng 11 ghi nhận giá trị giao dịch bình quân trên sàn đạt hơn 22.727 tỷ đồng/ngày, giảm hơn 32% so với tháng trước. Một số mã có giá trị giao dịch lớn nhất trong tháng như VIX, VIC, SHB, SSI và FPT.

Top 5 cổ phiếu giao dịch trong tháng (Nguồn: Báo cáo tháng 11 của HoSE).

Nhà đầu tư nước ngoài đạt giá trị giao dịch trong tháng trên 108.209 tỷ đồng, chiếm gần 12% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhóm này đã thực hiện bán ròng với giá trị hơn 7.018 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/11, HoSE có 705 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 7,49 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước và tương đương hơn 65% GDP năm 2024.

5 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng trước gồm ngành bất động sản, ngành năng lượng và ngành dịch vụ tiện ích, tăng lần lượt gần 17%, 10% và 2%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm tiêu biểu gồm ngành công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và tiêu dùng không thiết yếu.

Trong tháng 11, HoSE có 1 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu PDV của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.