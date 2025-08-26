Các tỷ phú Việt ngày càng giàu thêm, thu gần 1 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/8 gây bất ngờ với nhà đầu tư khi tăng điểm mạnh sau 2 phiên điều chỉnh giảm gần 70 điểm.

Trong phiên hồi phục này, VN-Index tăng gần 54 điểm, lên 1.667,63 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản có phần dè dặt với giá trị khoảng 40.868 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu tác động tích cực thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 bùng nổ với cả 30 mã đều tăng, trong đó 4 mã tăng trần gồm MWG (Đầu tư Thế Giới Di Động), SSI, VHM (Vinhomes) và SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội). Đặc biệt, SSI có khối lượng giao dịch lớn nhất nhóm, đạt hơn 94,3 triệu đơn vị.

Cổ phiếu VHM tăng trần lên 105.200 đồng/đơn vị. Cổ phiếu VIC (Vingroup) cũng tăng 3,44%, lên 135.500 đồng/đơn vị. Cả 2 mã đều ở mức giá cao nhất lịch sử, giúp tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia tăng mạnh mẽ.

Chỉ sau 24 giờ, vị tỷ phú này đã có thêm gần 1 tỷ USD. Tài sản của ông Vượng vào chiều nay, theo Forbes, đạt 13,7 tỷ USD, xếp thứ 195 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Ông Vượng cũng tự xô đổ kỷ lục của chính mình khi lần đầu tiên có giá trị tài sản gần chạm ngưỡng 14 tỷ USD.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác như HPG, MSN, VJC, HDB cũng tăng mạnh, từ đó gia tăng khối tài sản của các tỷ phú USD Việt. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, Phó chủ tịch thường trực HDBank - sở hữu khối tài sản 3,7 tỷ USD, chỉ đứng sau ông Vượng.

Cổ phiếu HPG tăng 4,8% với khối lượng giao dịch đạt gần 52 triệu đơn vị. Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát - có thêm 112 triệu USD, lên 2,7 tỷ USD.

Dòng tiền cũng ưu ái nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi nhiều mã tăng mạnh phiên hôm nay. Ngoài MSB, SHB tăng trần, hàng loạt mã khác cũng có mức tăng trên 5% như SSB, MBB, NVB, EIB. Một số cổ phiếu đóng góp chính cho đà tăng của chỉ số, như TCB, ACB, STB, VPB, HDB, EIB, MSB.

Trong phiên thị trường hồi phục mạnh, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 928 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh như MSB, VIX, MWG.