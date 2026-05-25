Từ hôm nay, chủ nhà trọ thu sai tiền điện bị phạt tới 30 triệu đồng

Theo Nghị định 133/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ hôm nay (ngày 25/5), các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện sẽ bị xử phạt hành chính.

Trong đó đáng chú ý, Nghị định quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Như vậy, nếu chủ nhà áp dụng giá điện sinh hoạt, nhưng thu của người thuê vượt mức quy định, có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, người cho thuê phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm để hoàn trả cho người thuê. Đồng thời, phải trả lại phần tiền đã thu vượt kèm lãi suất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu không xác định được người để hoàn trả, số tiền chênh lệch sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nghị định cũng quy định hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, đối với trường hợp cho thuê nhà để ở, người thuê trọ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang. Trường hợp người thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà được kê khai định mức để ngành điện tính số nhân khẩu sử dụng điện theo quy định.

Đối với trường hợp thuê dưới 12 tháng và chưa kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện không đúng quy định.

Cơ quan điện lực lưu ý, khi phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện giá cao, người thuê nhà trọ thông báo đến UBND phường, xã trên địa bàn để xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho công ty điện lực để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Hành vi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.