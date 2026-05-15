Quy định tính tiền điện mà người thuê trọ cần nắm rõ

Cách tính định mức sử dụng điện

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết định mức sử dụng điện cho người ở trọ và cách tính tiền điện cho người ở trọ được áp dụng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 16/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê nhà, chủ nhà có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ thuê ký hợp đồng mua bán điện kèm cam kết thanh toán tiền điện. Mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức sử dụng điện.

Với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà nhưng bên thuê không phải là một hộ gia đình, việc tính tiền điện được thực hiện theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2023 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, nếu bên thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú hoặc thường trú tại địa điểm sử dụng điện, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện.

Trường hợp thời hạn thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ sẽ áp dụng theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, từ 101-200 kWh. Đơn giá hiện hành là 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định rõ theo định mức (Ảnh: EVN).

Trong trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, bên bán điện sẽ cấp định mức căn cứ theo thông tin cư trú tại địa điểm sử dụng điện.

Theo EVNHCMC, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để áp dụng định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt. Trong đó, 1 người được tính bằng 1/4 định mức, 2 người bằng 1/2 định mức, 3 người bằng 3/4 định mức và 4 người tương ứng một định mức đầy đủ.

Cơ quan này cho biết một hộ sử dụng điện tương ứng 4 người thuê trọ sẽ được áp dụng bậc thang đầu tiên 50 kWh/tháng. Như vậy, một người thuê trọ sẽ được tính 1/4 định mức, tương ứng 12,5 kWh/tháng ở bậc thang đầu tiên.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà phải thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện. Bên bán điện cũng được yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin cư trú để làm căn cứ xác định số người được tính định mức.

Có thể phạt đến 30 triệu đồng nếu chủ nhà trọ thu tiền điện quá cao

Cơ quan điện lực TPHCM khuyến cáo khi phát hiện chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định, người thuê có thể phản ánh đến UBND phường, xã hoặc thông báo cho ngành điện để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Theo quy định tại Nghị định 133/2026 của Chính phủ, hành vi không thông báo giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức cao hơn thực tế có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng. Đồng thời, chủ nhà phải hoàn trả phần tiền thu chênh lệch cho người thuê. Nếu không xác định được người nhận lại tiền, số tiền thu lợi bất chính phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên.