TPHCM siết quản lý nhà trọ: Điều kiện thay thế khi đường hẹp hơn 3,5m

Quyết định 23/2026/QĐ-UBND được UBND TPHCM ban hành có hiệu lực từ 1/5 đang nhận được sự quan tâm của người kinh doanh nhà trọ và khách ở thuê vì những yêu cầu cụ thể liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chính sách mới áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ cho thuê để ở (nhà trọ) đã hoạt động trước ngày 1/7/2024. Quy định không áp dụng với cơ sở lưu trú du lịch, nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc nhà có dưới 20 phòng cho thuê.

Trường hợp lối vào nhà trọ hẹp hơn 3,5m

Theo Quyết định 23/2026/QĐ-UBND, đường dẫn vào nhà trọ phải đáp ứng các điều kiện để xe chữa cháy lưu thông thông suốt, an toàn và phải tiếp cận được vị trí công trình.

Cụ thể, lối vào nhà phải đáp ứng chiều rộng mặt đường không nhỏ hơn 3,5m; chiều cao không nhỏ hơn 4,5m và bảo đảm thông thoáng tại mọi thời điểm. Bên cạnh đó, bán kính cong của đường phải đạt tối thiểu 15m; bán kính rẽ xe tại nút giao cùng mức phải đảm bảo tối thiểu 10m và bán kính bó vỉa tối thiểu 3m.

Tuy nhiên, xét thực tế không gian hẻm nhỏ, ngõ ngách tại TPHCM, nhiều khu nhà trọ không thể đáp ứng điều kiện có đường rộng 3,5m dẫn vào nhà.

Do đó, trường hợp không đảm bảo các điều kiện nêu trên, Quyết định 23/2026 cho phép tăng khoảng cách tiếp cận từ vị trí đỗ xe chữa cháy đến công trình nếu đảm bảo các yêu cầu đi kèm.

Chiều cao phòng cháy chữa cháy (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) được xác định như sau: a) Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng. b) Bằng một nửa khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng (khi không có lỗ cửa).

Cụ thể, đối với nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy không lớn hơn 15m, nhà chức trách cho phép khoảng cách gần nhất từ điểm đỗ xe chữa cháy của lực lượng cảnh sát PCCC đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà không lớn hơn 400m, được đo dọc theo đường di chuyển của vòi chữa cháy.

Đối với nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy lớn hơn 15m đến 25m, cho phép khoảng cách gần nhất từ điểm đỗ xe chữa cháy đến điểm bất kỳ trên hình chiếu bằng của nhà không lớn hơn 200m.

Nhà chức trách cũng cho phép khoảng cách từ xe chữa cháy đến nhà trọ lên tới 300m trong trường hợp số người trên mỗi tầng nhà không quá 30 người và vị trí đỗ xe chữa cháy phải nằm trong bán kính phục vụ không lớn hơn 200m của các nguồn cấp nước, như trụ nước chữa cháy, bể nước ngoài nhà hoặc nguồn nước chữa cháy từ công trình lân cận.

Cũng liên quan đến thực trạng khu dân cư nhiều ngõ ngách, hẻm nhỏ, Quyết định 23/2026 đã giao chính quyền cấp xã triển khai kế hoạch mở rộng, nâng cấp đường, hẻm; trong đó đẩy mạnh phong trào vận động “Nhân dân hiến đất, Nhà nước mở đường”.

Thiết kế nhà trọ phải đảm bảo thoát nạn

Cũng tại Quyết định 23/2026, UBND TPHCM căn cứ tài liệu kỹ thuật do Viện Khoa học công nghệ (Bộ Xây dựng) biên soạn để hướng dẫn giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan cho nhà nhiều tầng, nhà trọ...

Cụ thể, về giải pháp thoát nạn, mọi phòng trong nhà trọ phải đảm bảo dẫn ra lối thoát nạn; mỗi nhà phải có ít nhất 1 lối thoát nạn. Các khu vực có nguy cơ cháy phải được ngăn cách với sảnh và thang bằng vách ngăn cháy loại 1.

Giếng thang máy (nếu có) phải được bảo vệ tại khu vực có nguy cơ cháy bằng cửa tầng thang máy giới hạn chịu lửa tối thiểu E30, hoặc có giải pháp khác.

Đối với nhà có cầu thang bộ hở (không nằm trong buồng thang), các gian phòng cần được ngăn cách với hành lang, sảnh chung trên đường thoát nạn bằng tường kín; các vị trí cửa thông với hành lang cần được lắp cánh gỗ đặc, kim loại hoặc vật liệu khó cháy; chiều dày của lớp trang trí bằng vật liệu cháy được (nếu có) cần nhỏ hơn 1mm; tấm cánh cửa không nên có các ô thoáng hoặc lỗ thông.

Bên cạnh đó, cư dân cũng cần chuẩn bị sẵn phương án để chèn, bịt kín các khe hở mà khói có thể lọt qua (như sử dụng băng keo khổ rộng); hạn chế hoàn thiện tường, trần, sàn bằng vật liệu dễ bắt cháy, dễ cháy và sinh nhiều khói, đặc biệt trong những nhà có diện tích nhỏ, hẹp.

Về trang thiết bị PCCC, Quyết định 23/2026 yêu cầu nhà trọ phải có đầy đủ thiết bị chữa cháy tối thiểu, gồm tiêu lệnh chữa cháy và chỉ dẫn thoát nạn; dụng cụ hỗ trợ cứu hộ cứu nạn gồm rìu, búa, xà beng, tối thiểu 2 bình bột chữa cháy ABC từ 4kg đặt ở mỗi tầng và khu vực để xe; thiết bị cảnh báo cháy bằng âm thanh đến các căn phòng, tầng nhà.

UBND TPHCM cũng khuyến khích chủ nhà trọ trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc báo cháy cục bộ tại các khu vực có nguy cơ cháy, hành lang chung; trang bị dụng cụ bảo vệ cá nhân như mặt nạ phòng độc ở các tầng (1 chiếc/người); có giải pháp quản lý, khuyến cáo đối với việc sạc xe điện.