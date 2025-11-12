Trúng Vietlott 133,7 tỷ đồng sau 2 năm mua theo ngày sinh và biển số xe

Chiều 12/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tiến hành trao giải Jackpot cho anh N.C.L. - khách hàng may mắn trúng giải thưởng 133,7 tỷ đồng.

Anh N.C.L. đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa. Anh thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott từ khi dịch vụ này triển khai kinh doanh tại Khánh Hòa và mua 3 tấm vé số mỗi ngày.

Hai năm gần đây, anh có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe đang đi. Anh đã mua dãy số này được hơn 2 năm cho cả xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55.

Anh L. đeo mặt nạ nhận thưởng (Ảnh: Vietlott).

Anh cho biết đã thông báo với vợ ngay khi biết tin trúng thưởng. Vì số tiền trúng thưởng lớn, anh sẽ cân đối để chi tiêu phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và gia đình.

Theo quy định, anh N.C.L. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.