Trung Quốc siết ưu đãi thuế, giá vàng thế giới lao dốc

Cú "siết" thuế bất ngờ

Vừa mới tháng trước, làn sóng mua vào điên cuồng của các nhà đầu tư bán lẻ đã đẩy giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce. Thị trường rơi vào trạng thái "mua quá mức" trước khi chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh vào cuối tháng 10.

Nhưng cú sụt giảm mới nhất, đẩy kim loại quý này chính thức rơi khỏi mốc tâm lý 4.000 USD vào sáng 3/11 lại đến từ một nguyên nhân hoàn toàn khác: Một đòn thuế bất ngờ từ Bắc Kinh.

Trong một động thái có thể tác động sâu rộng đến thị trường kim loại quý lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã quyết định chấm dứt chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) kéo dài nhiều năm đối với vàng.

Bắc Kinh vừa loại bỏ một ưu đãi thuế quan trọng với vàng, lập tức khiến giá vàng thế giới chao đảo (Ảnh: Bloomberg).

Theo quy định mới do Bộ Tài chính Trung Quốc ban hành và có hiệu lực ngay từ 1/11, Bắc Kinh sẽ không còn cho phép các nhà bán lẻ được khấu trừ thuế VAT khi bán vàng mua từ Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) hoặc Sàn Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE).

Quy định này áp dụng cho cả vàng bán trực tiếp lẫn vàng đã qua gia công, bao trùm từ sản phẩm đầu tư (như vàng thỏi, vàng miếng, tiền vàng) đến các sản phẩm phi đầu tư như trang sức và vật liệu công nghiệp.

Nói một cách dễ hiểu, trước đây, phần lớn các nhà sản xuất, bán lẻ tại Trung Quốc có thể khấu trừ thuế VAT đầu vào (khoảng 13%) khi bán vàng cho người tiêu dùng. Giờ đây, chính sách mới, có hiệu lực đến hết năm 2027, quy định ưu đãi này gần như chỉ còn được giữ lại cho các thành viên của SGE và SHFE (chủ yếu là các ngân hàng lớn, nhà tinh luyện) khi họ bán vàng dưới dạng sản phẩm đầu tư.

Với các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các công ty trang sức hoặc sản xuất công nghiệp, họ có thể chỉ còn được khấu trừ 6% thuế VAT đầu vào thay vì 13% như trước.

Giới quan sát cho rằng, động thái này rõ ràng nhằm mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách, trong bối cảnh thị trường bất động sản nội địa vẫn "ảm đạm" và tăng trưởng kinh tế yếu đang gây áp lực lớn lên tài chính công.

Người tiêu dùng chịu thiệt

Phản ứng của thị trường là ngay lập tức. Tại thị trường châu Á sáng 3/11, giá vàng miếng giao ngay đã giảm tới 1%, tuột khỏi mốc 4.000 USD. Tại Singapore, lúc 9h10 (giờ địa phương), giá vàng giảm 0,5% xuống còn 3.984,43 USD/ounce, nối dài đà giảm 2,7% của tuần trước. Các kim loại quý khác như bạc và palladium cũng đồng loạt giảm giá.

Tác động lớn nhất và trực diện nhất của chính sách này được dự đoán sẽ là người tiêu dùng Trung Quốc. Khi các nhà bán lẻ và công ty trang sức mất ưu đãi khấu trừ thuế, chi phí đầu vào của họ sẽ tăng lên. Gần như chắc chắn, chi phí này sẽ được chuyển vào giá bán cuối cùng, khiến người dân Trung Quốc phải mua vàng từ trang sức đến vàng miếng với giá đắt đỏ hơn.

Điều này có thể làm suy yếu đáng kể nhu cầu tiêu thụ tại một trong những trụ cột của thị trường vàng toàn cầu, nhất là khi mùa cao điểm mua vàng cuối năm và Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận đây là tin xấu.

Ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, cho rằng thay đổi chính sách ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý toàn cầu. "Dù nhu cầu vàng từ Trung Quốc không phải là yếu tố chính thúc đẩy thị trường tăng mạnh năm nay, thông tin này có thể là tin vui với các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi một đợt điều chỉnh sâu hơn sau cú tăng mạnh tháng trước", ông Ash nhận định.

Nói cách khác, đòn thuế của Bắc Kinh, dù gây sốc, lại có tác dụng "làm nguội" bớt cái đầu nóng của thị trường, đưa giá về vùng hợp lý hơn sau giai đoạn tăng trưởng quá nhanh.

Bức tranh lớn: Vàng vẫn được nâng đỡ

Bất chấp đợt điều chỉnh hiện tại, các yếu tố nền tảng đã thúc đẩy đà tăng "điên rồ" của vàng trong năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn.

Thứ nhất, lực mua vào khổng lồ từ các ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới vẫn chưa dừng lại. Các quốc gia đang tích cực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD, và vàng là lựa chọn hàng đầu.

Thứ hai, những bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn âm ỉ, duy trì sức hấp dẫn của vàng như một "kênh trú ẩn an toàn" tối thượng.

Thứ ba, thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lãi), khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

Vì vậy, cú sốc thuế từ Trung Quốc có thể gây ra biến động tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng bức tranh dài hạn của kim loại quý này vẫn còn nhiều điểm sáng. Giới phân tích trong ngành, dù thận trọng hơn sau tin tức mới, vẫn duy trì các dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể chinh phục mốc 5.000 USD/ounce trong vòng một năm tới.