Trung Quốc gom vàng 10 tháng liên tiếp, Bắc Kinh tính toán gì?

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp mua vào. Động thái này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm sự lệ thuộc vào đồng USD, theo Bloomberg.

Tính đến cuối tháng 8, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 74,02 triệu ounce, tăng so với mức 73,96 triệu ounce cuối tháng 7. Giá trị số vàng này tương ứng 253,84 tỷ USD, tăng từ 243,99 tỷ USD trong tháng trước đó, theo số liệu PBoC ngày 7/9.

Tính từ khi bắt đầu chu kỳ gom mua vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã tích lũy thêm được tổng cộng 1,22 triệu ounce vàng.

“Dù tốc độ mua vàng của Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã chậm lại, PBoC vẫn tiếp tục bổ sung dự trữ ngay cả khi giá leo thang”, ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại sàn giao dịch trực tuyến BullionVault, nhận định trong báo cáo.

“Việc Bắc Kinh kiên trì tích lũy là tín hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin vào vàng như một tài sản dự trữ dài hạn. Đồng thời, động thái này cũng củng cố tâm lý tin tưởng vào vàng trong giới đầu tư và các hộ gia đình Trung Quốc”, ông nhấn mạnh.

Vàng thỏi trong một hầm chứa ở Đức (Ảnh: Reuters).

Từ đầu năm đến nay, giá vàng toàn cầu liên tục lập đỉnh với mức tăng hơn 30%, hiện vượt mốc 3.500 USD/ounce. Làn sóng tăng giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng những phát biểu của Tổng thống Donald Trump liên quan đến tính độc lập của Fed.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo, nếu tính độc lập của Fed bị xói mòn, giá vàng có thể tiến sát ngưỡng 5.000 USD/ounce. Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư nên kim loại quý này thường tăng giá khi lãi suất thấp và tình hình bất ổn gia tăng.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong báo cáo mới nhất cho biết tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã chậm lại do giá cao, song căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố duy trì nhu cầu.

Ngân hàng Commerzbank dự báo ngưỡng 3.600 USD/ounce hoàn toàn có thể đạt được vào cuối năm nay. UBS cũng nâng dự báo giá vàng lên khoảng 3.600-3.700 USD/ounce.