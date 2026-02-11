Trà sâm Ngọc Linh, xơ mướp và nhiều đặc sản hội tụ ở phiên chợ Xuân

40 doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ sản xuất đến từ nhiều địa phương đang mang hơn 500 chủng loại sản phẩm bày bán tại phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt”.

Bà Vũ Kim Anh, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), cho biết, phiên chợ năm nay đặc biệt dành riêng một không gian cho “chương trình khởi nghiệp xanh và phát triển xuất khẩu”.

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy những sản phẩm sáng tạo từ tài nguyên bản địa như trà sâm dây Ngọc Linh (Kon Tum), sản phẩm từ xơ mướp (Đồng Tháp) hay bánh tráng ăn vặt Vị Đơn Dương (Lâm Đồng). Những sản phẩm này không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn mang tiềm năng xuất khẩu mạnh mẽ.

Phiên chợ là nơi kể những câu chuyện về nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt theo hướng bền vững, bên cạnh các thực phẩm truyền thống như bánh chưng, bánh tét Trà Cuôn, giò chả Ước Lễ, nem, chả, lạp xưởng…

Các sản phẩm tại phiên chợ Tết xanh ở TPHCM (Ảnh: BTC).

Phiên chợ không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm mà còn hướng đến việc giới thiệu các sản phẩm xanh, bền vững đến nhóm khách hàng có thu nhập khá, quan tâm đến sức khỏe và các giá trị văn hóa bản địa.

Không gian phiên chợ còn giới thiệu phong phú nông sản và đặc sản vùng miền, từ gạo ST, gạo tấm, mật ong, rau thủy canh, rau hữu cơ, rau củ Đà Lạt, trái cây miền Tây, táo, nho Ninh Thuận đến gà ta Gò Công, tôm khô, bánh phồng tôm Cà Mau, chả cá, cá đồng miền Tây, nước mắm và tiêu Phú Quốc; những đặc sản mắm, khô cá, đường thốt nốt Châu Đốc, An Giang...