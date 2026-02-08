Quà Tết Bính Ngọ 2026: Đồ khô, quà sức khỏe "soán ngôi" bánh kẹo

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quà biếu tại TPHCM chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt.

Quà bình dị mang hương vị quê nhà

Những ngày giáp Tết, khu chợ đồ khô Bình Điền (phường Phú Định, TPHCM) nhộn nhịp từ sáng sớm. Tại các sạp hàng tôm khô, mực khô, cá khô, không khí mua bán diễn ra rộn ràng nhưng không ồn ào, vội vã như những năm cao điểm trước. Người mua cẩn thận chọn từng loại hàng, hỏi kỹ về nguồn gốc, cách bảo quản, đóng gói để làm quà biếu hoặc gửi đi xa.

Tôm khô, mực khô, cá lóc khô được xếp thành từng mâm, phân loại rõ ràng, giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng/kg. Những món quà tưởng chừng bình dị ấy lại trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình trong mùa Tết năm nay.

Chị Minh Hòa (ngụ phường An Lạc) cho biết, cứ mỗi dịp Tết, chị lại đến chợ Bình Điền mua các loại đồ khô để gửi cho người thân ở Mỹ. Theo chị, những món quà này không chỉ dễ bảo quản, dễ sử dụng mà còn gợi nhớ hương vị quê hương. “Người xa quê không cần quà sang, chỉ cần những món ăn quen thuộc là đã thấy Tết rồi”, chị Hòa chia sẻ.

Người tiêu dùng mua đặc sản khô tại chợ đầu mối Bình Điền (Ảnh: Huân Trần).

Không ít người chọn cách gộp nhiều loại khô thành một túi quà nhỏ gọn, được hút chân không, đóng hộp chỉn chu để biếu bạn bè, người thân. Chị Hoa Trang (ngụ phường Sài Gòn) dùng những túi quà này để tặng người bạn cũ từ Hà Nội vào thăm. Với chị, món quà mang theo ký ức thời sinh viên, giản dị nhưng giàu cảm xúc, ý nghĩa hơn nhiều so với những giỏ quà hình thức.

Theo các tiểu thương tại chợ Bình Điền, dù sức mua chung có phần chững lại do ảnh hưởng kinh tế, nhóm hàng đồ khô vẫn giữ được lượng khách ổn định. Lý do là các sản phẩm này đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chí: giá cả linh hoạt, dễ vận chuyển, sử dụng lâu dài và phù hợp làm quà biếu Tết trong bối cảnh người dân thắt chặt chi tiêu.

Quà xanh, quà sức khỏe lên ngôi

Bên cạnh đồ khô truyền thống, quà Tết xanh và quà sức khỏe đang dần trở thành lựa chọn chủ đạo của nhiều gia đình trẻ và nhân viên văn phòng. Các giỏ quà kết hợp trái cây, nông sản an toàn, trà thảo mộc, mứt trái cây sấy tự nhiên với mức giá từ hơn 200.000 đồng được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Quà tặng sức khỏe, thực phẩm hữu cơ được khách hàng ưa chuộng (Ảnh: Huân Trần).

Tại cửa hàng Organica Thảo Điền (phường Thảo Điền), chị Minh Trang (nhân viên văn phòng) đang tham khảo các giỏ quà Tết dành cho cha mẹ. Chị cho biết tiêu chí chọn quà là ít đường, tốt cho sức khỏe và có thể sử dụng lâu dài. “Tôi tìm thấy nhiều sản phẩm khá lạ như trà hoa cúc chanh dây, mứt trái cây sấy tự nhiên, rau củ quả hữu cơ được đưa vào giỏ quà rất bắt mắt”, chị Trang nói.

Chị Trà My (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ, vài năm gần đây thường chọn quà “healthy” cho gia đình. Theo chị, bố mẹ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến huyết áp, đường huyết nên bánh kẹo ngọt hay rượu bia không còn phù hợp. “Quà Tết bây giờ không phải để đầy mâm, mà là để người nhận dùng được thật sự”, chị My nói.

Theo đại diện thương hiệu Organica, khoảng 80% sản phẩm trong giỏ quà Tết của đơn vị có chứng nhận hữu cơ, 20% còn lại là sản phẩm tự nhiên hoặc đặc sản vùng miền. Thành phần giỏ quà ngày càng đa dạng, không chỉ gồm trà, mứt, trái cây sấy mà còn xuất hiện rau củ tươi, thực phẩm cấp đông, gắn liền với bữa ăn hằng ngày của các gia đình. Do nhu cầu tăng sớm, doanh nghiệp đã nhận nhiều đơn đặt hàng từ tháng 12 và dự kiến tăng khoảng 20% sản lượng để đáp ứng thị trường.

Song song đó, nhiều cửa hàng kinh doanh đặc sản vùng miền cũng đa dạng hóa các bộ quà Tết như cam, bưởi Cao Phong, cam Xã Đoài, cam Canh; các món đồ khô như măng khô, thịt trâu gác bếp; các loại hạt macca, sachi, hạt điều, hạt sen; trà mạn, trà hoa. Các sản phẩm đều đạt chứng nhận OCOP, được sản xuất bởi các hợp tác xã, tổ hợp tác tại địa phương, đáp ứng nhu cầu quà biếu có nguồn gốc rõ ràng.

Ở phân khúc phổ thông, các hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt tung ra nhiều giỏ quà Tết với mức giá đa dạng. Tại SATRA Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TPHCM), các giỏ quà giá từ 200.000 đồng gồm bánh kẹo, trà, nước ngọt được trưng bày sớm, thu hút nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm tiết kiệm. Chị Thu Trang (ngụ phường Chợ Lớn) cho biết, năm nay gia đình phải thắt chặt chi tiêu nên ưu tiên các giỏ quà giá vừa phải nhưng hình thức gọn gàng, lịch sự.

Khách chọn mua quà tặng vừa túi tiền tại siêu thị (Ảnh: Huân Trần).

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đơn vị đã làm việc sớm với các nhà cung ứng để duy trì giá bán trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động. “Chúng tôi ưu tiên không để xảy ra khan hàng cục bộ, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng để người dân tiếp cận sản phẩm với mức giá phù hợp”, ông Thắng nói.

Ở mảng thực phẩm tươi sống, ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc VISSAN cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ giữa năm 2025 với tổng ngân sách hơn 530 tỷ đồng. “Các nhà máy tăng công suất, sản xuất liên tục trong mùa cao điểm. Chúng tôi tối ưu vận hành và thống nhất với cổ đông để giữ bình ổn giá”, ông Tuấn thông tin.

Nhận định về thị trường Tết năm nay, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM cho rằng, chi phí nguyên liệu tăng cao tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, song phần lớn đơn vị vẫn chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá bán. “Giữ giá là cách để giữ thị phần và duy trì nhịp tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn”, bà Chi nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, chương trình bình ổn thị trường Tết Bính Ngọ 2026 có 72 doanh nghiệp tham gia, cung ứng 12 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu và hàng tiêu dùng. Với quy mô này, nguồn hàng đủ khả năng điều tiết thị trường và hạn chế tình trạng sốt hàng, sốt giá. “Đây là cơ sở để người dân yên tâm mua sắm, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết”, ông Phương cho biết.