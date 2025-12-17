Trả gấp 10 lần giá khởi điểm, 2 nhà đầu tư ôm trọn cổ phần Giày Thượng Đình

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá lô 6,38 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) do UBND TP Hà Nội sở hữu. Diễn biến phiên đấu giá đã khiến giới đầu tư bất ngờ với những con số kỷ lục.

Cụ thể, dù giá khởi điểm chỉ ở mức khiêm tốn 20.500 đồng/cổ phần, nhưng sức nóng của phiên đấu giá đã đẩy mức đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phần, tức gấp hơn 10 lần giá khởi điểm.

Khối lượng đặt mua cao nhất đạt 6,3 triệu đơn vị, gần như "ôm trọn" lô cổ phần chào bán. Kết quả chung cuộc, mức giá trúng bình quân được xác định là 215.999 đồng/cổ phần. Toàn bộ số cổ phần đã được phân phối hết cho 2 nhà đầu tư cá nhân trong số 15 người đăng ký tham gia.

Giày Thượng Đình là thương hiệu "vang bóng một thời" (Ảnh: BHX).

Thông qua thương vụ thoái vốn này, UBND TP Hà Nội dự kiến thu về khoảng 1.379 tỷ đồng. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần được ấn định từ ngày 16/12 đến 22/12.

Đáng chú ý, mức giá trúng đấu giá nói trên đang cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu GTD trên sàn UPCoM (phiên 16/12) và cao gấp 14 lần so với vùng giá 15.000 đồng/cổ phiếu trước thời điểm thông tin thoái vốn được công bố.

Giày Thượng Đình, tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội.

Giày Thượng Đình là một trong số ít doanh nghiệp có tuổi đời lên tới gần 50 năm. Sở hữu khu đất vàng có diện tích hơn 36.100m2 tại quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội, đây được cho là một trong những lý do giúp cổ phần Giày Thượng Đình đạt được mức giá tới 44.000 đồng/cổ phần khi IPO năm 2015 (thậm chí có nhà đầu tư thời điểm đó đã đặt giá tới 55.000 đồng/cổ phần).

Giá này được giữ đến phiên giao dịch chào sàn UPCoM vào cuối năm 2016, tuy nhiên, đáng chú ý là thanh khoản tại cổ phiếu này hầu như không có, giao dịch “đóng băng” trong 64 phiên liên tục.

Những năm sau đó, thương hiệu giày “vang bóng một thời” dần đánh mất thị phần do không theo kịp thị hiếu người dùng. Trong khi, những đối thủ cạnh tranh trong nước và quốc tế liên tục đầu tư, thay đổi mẫu mã.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, Giày Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2023. Giá vốn và chi phí tăng cao khiến doanh nghiệp chịu lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng.

Cũng theo ý kiến từ công ty kiểm toán, khả năng tiếp tục hoạt động của Giày Thượng Đình phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.