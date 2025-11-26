TPHCM tăng cường xử lý gian lận, trốn thuế để chuẩn bị xóa bỏ thuế khoán

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo đối với các sở, ngành, đơn vị về công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Toàn địa bàn cần đảm bảo đến ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện chịu thuế sẽ kê khai, nộp thuế theo phương thức điện tử.

Trong đó, Thuế TPHCM là đơn vị chủ trì việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh theo quy mô doanh thu, ngành nghề để xây dựng mô hình quản lý. Các tổ công tác hỗ trợ chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại phường, xã, thị trấn cần thành lập để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định số 70/2025 của Chính phủ.

Hộ kinh doanh buôn bán tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Thuế TPHCM cũng chịu trách nhiệm chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh, hóa đơn, tài khoản ngân hàng và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác. Đơn vị cũng chủ trì triển khai các giải pháp công nghệ số trong quản lý thuế, bao gồm việc áp dụng phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, Etax Mobile và các công cụ hỗ trợ kê khai, nộp thuế điện tử.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, trùng lặp, sai lệch thông tin, bảo đảm tính thống nhất giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Thuế TPHCM cần xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc áp dụng phương pháp kê khai.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần tính toán là chi phí hạ tầng công nghệ thông tin, lệ phí đăng ký, tập huấn kỹ năng số và chi phí chuyển đổi hóa đơn điện tử. Thuế TPHCM khẩn trương phối hợp Sở Nội vụ tham mưu thành lập Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên cơ sở Ban chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương và các đơn vị khác có liên quan sẽ phối hợp Thuế TPHCM trong khai thác, phân tích, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro và đánh giá tuân thủ của người nộp thuế. Các đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho công chức thuế và cán bộ địa phương.

Trong các nhiệm vụ của các sở, ngành, Sở Công Thương có trách nhiệm chính trong giám sát hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, sàn giao dịch trực tuyến và ứng dụng di động. Việc này nhằm đảm bảo các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và kê khai thuế theo quy định.

Công an TPHCM sẽ tăng cường phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh như gian lận, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, mua bán chứng từ khống hoặc lợi dụng giao dịch điện tử để che giấu doanh thu. Lực lượng công an cần bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong quá trình triển khai “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” trên địa bàn.