Loạt doanh nghiệp hàng đầu từ Mỹ, Trung Quốc… tìm cơ hội đầu tư vào TPHCM

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra ngày 25/11, TPHCM đã tổ chức sự kiện CEO 500 - TEA CONNECT. Tại đây, các đại biểu, lãnh đạo đã đối thoại về chiến lược: “TPHCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.

CEO 500 - TEA CONNECT có tiền thân là CEO 100 - TEA CONNECT, ra đời năm 2023. Đây là sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp thông qua hình thức dùng trà, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

TPHCM đang định vị lại vai trò “siêu đô thị động lực”

Trong phiên đối thoại sáng nay có hơn 20 tham luận từ các tổ chức quốc tế và tập đoàn toàn cầu như Foxconn, Qualcomm, Siemens, Amazon, cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu.

Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề thiết thực mà doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh TPHCM đang định vị lại vai trò “siêu đô thị động lực”, bao gồm: Hợp tác trong chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, nhu cầu hạ tầng số và hạ tầng chiến lược mới, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực trình độ cao đặc biệt là trong AI và công nghệ số, cũng như khai thác tiềm năng hợp tác công - tư (PPP) trong các dự án chiến lược.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, từ ngày 1/7 TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đột phá. Việc mở rộng địa giới hành chính và hợp nhất với hai trung tâm công nghiệp - cảng biển quan trọng của quốc gia là tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử.

Quyết tâm chính trị này đã hình thành nên một TPHCM - một “siêu đô thị” với quy mô và tầm vóc chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam: diện tích hơn 6.773 km2, dân số 14 triệu người và GRDP ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm tới 23,5% GDP cả nước.

Hơn 500 trí thức trẻ, nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình, một loạt hoạt động hợp tác giữa các cơ quan Thành phố và doanh nghiệp, tổ chức được công bố. Bao gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và TTI phát triển chuỗi cung ứng nội địa; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và SynoSys về hợp tác đào tạo thiết kế vi mạch; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và FPT Semiconductor về hợp tác đào tạo gói kiểm định chip và tham gia chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp FDI….

Về lĩnh vực kinh tế tầm thấp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Liên minh kinh tế tầm thấp đã có ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược. Song song, HCMC C4IR, Viện Hàng không vũ trụ Việt Nam, Tập đoàn SaigonTel, Tập đoàn Accelink (Hoa Kỳ) về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian tầm thấp cũng ký kết hợp tác.

Đáng chú ý, chương trình còn chứng kiến sự tham gia của các tập đoàn và định chế hàng đầu thế giới cho thấy sức hút đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 cũng như vị thế ngày càng cao của TPHCM trong mạng lưới hợp tác kinh tế - công nghệ toàn cầu.

Loạt tỷ phú thế giới rót vốn vào TPHCM

Từ Hoa Kỳ, Tập đoàn Sun Seven Stars của tỷ phú Bruno Wu định hướng phát triển các nền tảng tài chính số, tài sản số, truyền thông - giáo dục và CBDC, kỳ vọng kết nối với TPHCM trong các mô hình trung tâm tài chính - công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Quỹ George H. W. Bush của ông Neil Bush lại chú trọng ngoại giao nhân dân, giáo dục và kết nối chính sách, mong muốn thúc đẩy các chương trình trao đổi, học bổng, diễn đàn lãnh đạo trẻ và mở rộng kết nối giữa giới hoạch định chính sách với doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Thảo luận của các đại biểu bên lề sự kiện sáng 25/11 (Ảnh: BTC).

Các tập đoàn châu Á mang đến phạm vi hợp tác rộng và thiên về công nghệ - công nghiệp. Sunwah (Trung Quốc) của ông Jonathan Choi tiếp tục tìm kiếm dự án về bất động sản, giáo dục, y tế, công nghệ và logistics gắn với phát triển đô thị thông minh.

Foxconn Industrial Internet (FII) quan tâm đến chuỗi cung ứng điện tử, nhà máy thông minh, linh kiện EV và bán dẫn.

Huawei hướng vào hạ tầng số, 5G, AI, trung tâm dữ liệu và chính quyền số, kỳ vọng đồng hành cùng thành phố trong các dự án giao thông thông minh và năng lượng số.

Khối doanh nghiệp châu Âu và Singapore cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn. Schneider Electric mong muốn hợp tác phát triển lưới điện thông minh, tòa nhà - nhà máy tiết kiệm năng lượng và các hệ thống quản lý năng lượng cho trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp.

Hay Siemens ASEAN, do TS Phạm Thái Lai dẫn dắt, tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực giao thông đô thị, đường sắt, logistics và các giải pháp số hóa công nghiệp. Hitachi (Nhật Bản) quan tâm xử lý nước - nước thải, hạ tầng đô thị và giao thông công cộng, bày tỏ mong muốn tham gia các dự án nâng cấp đô thị bền vững.

Hikvision mang đến các giải pháp AIoT, giám sát thông minh, đô thị an toàn, đề nghị triển khai các nền tảng quản trị hình ảnh real-time. Nokia định hướng hợp tác trong hạ tầng 5G, mạng thế hệ mới và IoT công nghiệp - logistics nhằm nâng cao năng lực kết nối của TPHCM.

Nhìn chung, các tập đoàn đều kỳ vọng TPHCM là điểm đến của đầu tư công nghệ - công nghiệp - hạ tầng thế hệ mới, nơi họ có thể triển khai thử nghiệm mô hình mới, hình thành trung tâm R&D, mở rộng chuỗi cung ứng và đóng góp cho chiến lược “tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên số” của Việt Nam.