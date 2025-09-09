TPHCM công bố hơn 800 điểm được mua bán vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa có văn bản về việc kinh doanh và mua bán vàng gửi tới các đơn vị và UBND phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, đơn vị này đã cung cấp thông tin chi tiết các địa điểm mua, bán vàng miếng đang hoạt động tại TPHCM của các đơn vị được cấp giấy phép. Các điểm mua bán vàng miếng tại TPHCM được Ngân hàng Nhà nước công bố chủ yếu là cơ sở kinh doanh của các ngân hàng, doanh nghiệp lớn như Sacombank, Eximbank, HDBank, ACB, Nam Á, PNJ, Mi Hồng...

Trong văn bản, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 nêu rõ người dân chỉ nên mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không được phép mua bán vàng miếng.

Việc thực hiện giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức trong trường hợp này là trái quy định. Việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định.

Giao dịch tại các cửa hàng vàng ở Hà Nội ngày 9/9 (Ảnh: Mỹ Tâm).

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và công khai minh bạch không chỉ là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, mà còn phòng ngừa, hạn chế rủi ro do sai phạm, do liên quan tội phạm làm hàng nhái, hàng giả, buôn lậu và trốn thuế.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua, đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động.

Từ hôm nay (9/9), theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đoàn thanh tra sẽ chuyển thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an xử lý và báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

Giao dịch vàng tại một điểm bán ở TPHCM ngày 9/9 (Ảnh: Bảo Quyên).

Ghi nhận cho thấy thị trường vàng tại Hà Nội và TPHCM trong ngày đầu tiến hành thanh tra doanh nghiệp vẫn giao dịch bình thường. Thị trường không có hiện tượng các cửa hàng đóng cửa ngừng giao dịch. Về giá, diễn biến giá vàng không có bất thường, chốt ngày tại 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng so với giá mở cửa.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đánh giá, Nghị định 232 sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Đối với thị trường vàng miếng, Nghị định 232 yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên. Các đơn vị công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng, vàng nguyên liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Người dân được khuyến cáo cần mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hóa đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Đặc biệt, nghị định bổ sung trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các bộ ngành và địa phương trong quản lý thị trường vàng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phối hợp liên ngành.