TPBank có thể rót gần 3.600 tỷ đồng mua cổ phiếu một công ty chứng khoán

Sáng nay (26/12), Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã chứng khoán: ORS) tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường.

Cổ đông đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ gần 288 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/đơn vị. Toàn bộ cổ phiếu được dự kiến chào bán cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Tức, ngân hàng này có thể chi gần 3.600 tỷ đồng để nâng sở hữu tại công ty chứng khoán lên 51%.

Đại hội cũng thông qua việc TPBank không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Chủ tịch TPS nói về triển vọng thị trường chứng khoán năm sau (Ảnh: Thương Thương).

Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - cho biết 60% số tiền huy động được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, bao gồm cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Vị này thừa nhận trong giai đoạn khó khăn trước đây, hoạt động môi giới của công ty bị ảnh hưởng bởi không có nguồn vốn cho vay ký quỹ. Sau khi phát hành, nguồn lực sẽ được tập trung để đầu tư cho hoạt động này nhằm tạo ra các thay đổi tích cực nhất.

Cũng theo ông Quân, 30% vốn huy động được cũng sẽ dùng cho hoạt động tự doanh, tập trung vào đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phần nhỏ còn lại đầu tư cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Còn lại, 10% vốn huy động sẽ dùng cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (bao gồm đầu tư vốn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin).

Nói về triển vọng thị trường năm sau, ông Quân cho rằng bầu không khí sẽ "trong lành", câu chuyện nâng hạng là một trong các động lực quan trọng. Thị trường sẽ có nhiều thay đổi tích cực để đảm bảo các tiêu chí nâng hạng, bối cảnh vĩ mô nhiều triển vọng...

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch TPS - nhận định, nếu việc phát hành thành công, TPBank sẽ trở thành công ty mẹ, đây là bước chuyển mình mang tính chiến lược cho công ty chứng khoán khi có một ngân hàng đứng sau. Nguồn lực tài chính sẽ được cải thiện, có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ổn định, dài hạn với chi phí cạnh tranh để kinh doanh hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận với tệp khách hàng cá nhân của ngân hàng và khai thác theo quy định. Về chuẩn mực quản trị và quản trị rủi ro, công ty chứng khoán được phép áp dụng các tiêu chuẩn quản trị và quản trị rủi ro tốt hơn.

Nói về mục tiêu lợi nhuận trước thuế 139 tỷ đồng năm nay, ông Quân tự tin chắc chắn hoàn thành, thậm chí có thể đạt mức 150 tỷ đồng.