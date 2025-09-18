Cuộc chạy đua của các công ty chứng khoán trước giờ đón tin bùng nổ

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chuẩn bị đón thông tin thăng hạng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu huy động tiền thật từ nhà đầu tư, thay vì các phương án phát hành cổ phiếu thưởng hay trả cổ tức.

Chứng khoán Rồng Việt vừa thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 thông qua.

Công ty sẽ chào bán 48 triệu cổ phiếu, tương đương 17,56% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá chào bán 18.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự thu về tối đa 864 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông năm nay, ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt - đã nhấn mạnh việc Công ty vẫn cần tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính.

Hiện nay, thị trường chứng khoán còn dư địa phát triển nên các tập đoàn tài chính, ngân hàng tham gia và tăng vốn tạo áp lực rất lớn. Các mảng môi giới, cho vay, tư vấn đầu tư đều cạnh tranh mạnh. Nhiều đơn vị đã áp dụng phí 0 đồng, lãi suất thấp.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán (Ảnh: Hải Long).

Một thương vụ đáng chú ý khác là Chứng khoán LPBank (LPBS). Công ty này vừa chốt danh sách cổ đông để phát hành 878 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến công ty sẽ huy động 8.780 tỷ đồng, trong đó hơn 5.200 tỷ đồng cho đầu tư giấy tờ có giá, hơn 2.600 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay ký quỹ và số còn lại cho hoạt động bảo lãnh phát hành.

Nếu việc tăng vốn tới đây hoàn tất, LPBS có thể gia nhập nhóm những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn trên thị trường, như SSI, TCBS, VNDirect, VPS, VIX hay VPBankS...

Hay Chứng khoán SSI, tại phiên họp đại hội bất thường ngày 25/9 tới đây, cũng sẽ trình phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 5:1. Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 6.234 tỷ đồng.

Số tiền thu về dự tính được bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Đây là động thái tăng vốn tiếp theo sau khi doanh nghiệp thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu cho 18 nhà đầu tư với giá 31.300 đồng. Việc phát hành này dự kiến thực hiện trong quý III đến quý IV/2025 sau khi được cơ quan quản lý chấp nhận.

Nếu phát hành thành công cả 2 loại, Chứng khoán SSI dự kiến huy động khoảng 9.500 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán 33 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Số tiền huy động sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh, bao gồm đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi…

Động thái chạy đua tăng vốn của các công ty chứng khoán diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút, chờ đợi kết quả thăng hạng dự kiến công bố vào tháng 10 sắp tới.

Không chỉ sôi động với phương án tăng vốn điều lệ, nhiều bên còn lên kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) các doanh nghiệp “con cưng” trong hệ sinh thái. Điều này được xem là bước đi quyết liệt nhằm gia tăng sức mạnh tài chính và đáp ứng yêu cầu hội nhập của thị trường.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Ảnh: Yuanta).

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho biết, việc huy động nguồn vốn được cho là cần thiết trong bối cảnh quy mô thị trường đang ngày càng mở rộng, thanh khoản mỗi phiên lên đến hàng tỷ USD. Chưa kể, nhiều bên đã hết “room margin”, và cần huy động để mở rộng quy mô cho vay khách hàng.

Cùng với đó, nhóm công ty chứng khoán cũng tham gia lĩnh vực mới là tài sản số. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia top đầu thế giới về sở hữu và giao dịch tài sản số (khoảng 17 triệu người, với 1.000 tỷ USD giao dịch năm 2024), trong đó, xếp top 5 thế giới về quan tâm tài sản số và top 3 về sử dụng sàn quốc tế.

Ông Minh nêu đây là “miếng bánh” vô cùng hấp dẫn mà không công ty chứng khoán nào muốn bỏ qua. Tuy nhiên, điều kiện để tham gia lĩnh vực này là doanh nghiệp phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Do đó, huy động vốn trên sàn thông qua phát hành, IPO đang là một trong những công cụ được các công ty chú trọng trong giai đoạn hiện nay.