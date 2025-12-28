Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng "chia tiền" cho cổ đông trước Tết

Công ty Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 5%/cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông vào 9/1/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/1/2026.

Công ty Vietcap do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT chuẩn bị tạm ứng cổ tức (Ảnh: VCI).

Việc công ty chứng khoán chi trả cổ tức trước Tết diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VCI trải qua nhiều đợt điều chỉnh mạnh. Trong 3 tháng qua, mã này đã giảm 23% về 34.500 đồng/cổ phiếu.

Năm nay, công ty chứng khoán trên đặt mục tiêu doanh thu 4.325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.420 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 30% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến là 5-10%. Trong 9 tháng, công ty lãi trước thuế 1.085 tỷ đồng, thực hiện 76% kế hoạch năm.

Gần đây, công ty chứng khoán này cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng, thực hiện trong 3 đợt. Trái phiếu dự kiến phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.